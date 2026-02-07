Видео
Україна
Главная Львов На Львовщине прогремели взрывы — РФ атакует регион

На Львовщине прогремели взрывы — РФ атакует регион

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 07:21
Взрывы на Львовщине 7 февраля — РФ выпустила дроны и ракеты
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: кадр из видео

Утром, 7 февраля, во Львовской области прогремели мощные взрывы. Российские войска выпустили на регион крылатые ракеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Взрывы на Львовщине 7 февраля

Во Львовской области около 07:15 были слышны взрывы. По данным мониторинговых каналов и Воздушных сил, российские войска выпустили по Украине, в частности по Львовщине, крылатые ракеты.

Вибухи у Львівській області 7 лютого
Скриншот сообщения мониторингового канала
Атака на Львівську область 7 лютого
Скриншот сообщения мониторингового канала

Накануне Воздушные силы предупреждали о движении ракет из Тернопольской области на Львовщину, в частности, на Броды.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил

Кроме того, в воздушном пространстве находятся еще и ударные дроны. Сейчас воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.

Повітряна тривога 7 лютого
Воздушная тревога в Украине по состоянию на 07:20. Фото: alerts.in.ua

Пока местные власти не комментировали взрывы в регионе и не сообщали о последствиях.

Напомним, сегодня взрывы также звучали в Ровно. Российские захватчики обстреливают город ракетами и ударными беспилотниками

Отметим, 6 февраля россияне ударили по эвакуационному авто на Херсонщине. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Львовская область обстрелы ракеты дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
