Взрывы на Львовщине 7 февраля — РФ выпустила дроны и ракеты

На Львовщине прогремели взрывы — РФ атакует регион
Утром, 7 февраля, во Львовской области прогремели мощные взрывы. Российские войска выпустили на регион крылатые ракеты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.
Взрывы на Львовщине 7 февраля
Во Львовской области около 07:15 были слышны взрывы. По данным мониторинговых каналов и Воздушных сил, российские войска выпустили по Украине, в частности по Львовщине, крылатые ракеты.
Накануне Воздушные силы предупреждали о движении ракет из Тернопольской области на Львовщину, в частности, на Броды.
Кроме того, в воздушном пространстве находятся еще и ударные дроны. Сейчас воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.
Пока местные власти не комментировали взрывы в регионе и не сообщали о последствиях.
Напомним, сегодня взрывы также звучали в Ровно. Российские захватчики обстреливают город ракетами и ударными беспилотниками
Отметим, 6 февраля россияне ударили по эвакуационному авто на Херсонщине. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.
