Росія атакувала Львівщину дронами та ракетами — пошкоджено обʼєкт

Дим в небі. Фото ілюстративне: соцмережі

У ніч на 6 червня російські війська здійснили атаку на Львівську область, застосувавши бойові безпілотники та крилаті ракети. Відомо про пошкодження.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Уночі над Львівською областю збили три ворожі ракети. Низький уклін за це нашим оборонцям неба. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні", — йдеться у повідомленні Козицького.

Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнав промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі. Також у кількох селах поблизу Львова зафіксовано перебої в роботі ліній електропередач. На місцях уже працюють аварійні бригади "Львівобленерго". Попри це, всі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

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