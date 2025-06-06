Россия атаковала Львовскую область дронами и ракетами — поврежден объект

Дым в небе. Фото иллюстративное: соцсети

В ночь на 6 июня российские войска совершили атаку на Львовскую область, применив боевые беспилотники и крылатые ракеты. Известно о повреждениях.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Ночью над Львовской областью сбили три вражеские ракеты. Низкий поклон за это нашим защитникам неба. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо за это нашей противовоздушной обороне", — говорится в сообщении Козицкого.

В результате обстрела повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе. Также в нескольких селах вблизи Львова зафиксированы перебои в работе линий электропередач. На местах уже работают аварийные бригады "Львовоблэнерго". Несмотря на это, все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Напомним, в Луцке продолжается ликвидация последствий атаки России по жилому массиву.

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