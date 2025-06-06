Россия атаковала Львовскую область дронами и ракетами — поврежден объект

На Львовщине РФ атаковала промышленный объект — нет электричества
В ночь на 6 июня российские войска совершили атаку на Львовскую область, применив боевые беспилотники и крылатые ракеты. Известно о повреждениях.
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
На Львовщине есть разрушения от российской атаки
"Ночью над Львовской областью сбили три вражеские ракеты. Низкий поклон за это нашим защитникам неба. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо за это нашей противовоздушной обороне", — говорится в сообщении Козицкого.
В результате обстрела повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе. Также в нескольких селах вблизи Львова зафиксированы перебои в работе линий электропередач. На местах уже работают аварийные бригады "Львовоблэнерго". Несмотря на это, все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
Напомним, в Луцке продолжается ликвидация последствий атаки России по жилому массиву.
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