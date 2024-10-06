На Львівщині у росіянки конфіскували 2 га землі

Земельна ділянка. Фото ілюстративне: ДПС

У Золочівському районі Львівської області було конфісковано землі у громадянки Російської Федерації. Відповідне рішення було ухвалено судом.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура у неділю, 6 жовтня.

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Обставини справи

Золочівська окружна прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду. Було конфісковано три земельні ділянки, які перебували у власності громадянки держави-агресора.

Йдеться про землі сільськогосподарського призначення загальною площею понад 2 га. Вони розташовані на території Красненської територіальної громади.

Встановлено, що громадянка Росії отримала у спадок вищезазначені земельні ділянки. Після набуття права власності вона передала їх в оренду місцевому підприємству, за що отримувала плату.

Оскільки право власності громадян РФ на нерухомість на території України суперечить вимогам законодавства, Золочіська окружна прокуратура звернулася до суду.

Рішення суду

Суд задовольнив позов прокурорів. Земельні ділянки були повернуті у державну власність.

Відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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