Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині росіянка незаконно володіла землею — суд ухвалив рішення arrow

На Львівщині росіянка незаконно володіла землею — суд ухвалив рішення

6 жовтня 2024 13:22
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Львівщині у росіянки конфіскували 2 га землі
Земельна ділянка. Фото ілюстративне: ДПС
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Золочівському районі Львівської області було конфісковано землі у громадянки Російської Федерації. Відповідне рішення було ухвалено судом.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура у неділю, 6 жовтня. 

Читайте також:

Обставини справи

Золочівська окружна прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду. Було конфісковано три земельні ділянки, які перебували у власності громадянки держави-агресора.

Йдеться про землі сільськогосподарського призначення загальною площею понад 2 га. Вони розташовані на території Красненської територіальної громади.

Встановлено, що громадянка Росії отримала у спадок вищезазначені земельні ділянки. Після набуття права власності вона передала їх в оренду місцевому підприємству, за що отримувала плату.

Оскільки право власності громадян РФ на нерухомість на території України суперечить вимогам законодавства, Золочіська окружна прокуратура звернулася до суду.

Рішення суду

Суд задовольнив позов прокурорів. Земельні ділянки були повернуті у державну власність.

Відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Нагадаємо, працівник Укрзалізниці намагався незаконно перетнути український кордон та втекти до Румунії, бо йому не продовжили бронь від мобілізації. На судове засідання чоловік не з'явився. 

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області судили жінку, яка погодилась на співпрацю з окупантами через тяжкі сімейні обставини.

суд земля львів конфіскація Росія судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:44 Вакансії для вчителів в Одесі — кому готові платити 45 тис. грн

14:43 Киянин накрав у Епіцентрі сантехніки на тисячі гривень — суд виніс вирок

14:15 "Вишки Бойка" у Чорному морі — чи можливе їх знищення

13:57 Україну накриють по-справжньому осінні дощі — синоптик Діденко дала прогноз

13:52 Тарифи та субсидії — що зміниться в Україні з початком опалювального сезону

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

13:49 На війні загинув зять Фаріон

13:46 В Одесі перейменували провулок Новгородський — фото

13:37 У ТЦК прокоментували сутичку військкома з блогером Ніколасом Кармою в Полтаві

13:22 На Львівщині росіянка незаконно володіла землею — суд ухвалив рішення

13:13 На Одещині зорали понад 200 гектарів прибережних смуг — фото

14:44 Вакансії для вчителів в Одесі — кому готові платити 45 тис. грн

14:43 Киянин накрав у Епіцентрі сантехніки на тисячі гривень — суд виніс вирок

14:15 "Вишки Бойка" у Чорному морі — чи можливе їх знищення

13:57 Україну накриють по-справжньому осінні дощі — синоптик Діденко дала прогноз

13:52 Тарифи та субсидії — що зміниться в Україні з початком опалювального сезону

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

13:49 На війні загинув зять Фаріон

13:46 В Одесі перейменували провулок Новгородський — фото

13:37 У ТЦК прокоментували сутичку військкома з блогером Ніколасом Кармою в Полтаві

13:22 На Львівщині росіянка незаконно володіла землею — суд ухвалив рішення

13:13 На Одещині зорали понад 200 гектарів прибережних смуг — фото

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Text

16:48 У США відбулися останні передвиборчі дебати — головні новини наживо з Америки

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

16:15 У Нацгвардії відповіли, скільки КАБів запускають окупанти по Україні за добу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК