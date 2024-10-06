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Во Львовской области россиянка незаконно владела землей — суд принял решение

6 октября 2024 13:22
Виктория Козырь - редактор
На Львовщине у россиянки конфисковали 2 га земли
Земельный участок. Фото иллюстративное: ДПС
Виктория Козырь - редактор

В Золочевском районе Львовской области были конфискованы земли у гражданки Российской Федерации. Соответствующее решение было принято судом.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура в воскресенье, 6 октября.

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Обстоятельства дела

Золочевская окружная прокуратура обеспечила реальное исполнение решения суда. Были конфискованы три земельных участка, которые находились в собственности гражданки государства-агрессора.

Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения общей площадью более 2 га. Они расположены на территории Красненского территориального общества.

Установлено, что гражданка России унаследовала вышеуказанные земельные участки. После обретения права собственности она передала их в аренду местному предприятию, за что получала плату.

Поскольку право собственности граждан РФ на недвижимость на территории Украины противоречит требованиям законодательства, Золочисская окружная прокуратура обратилась в суд.

Решение суда

Суд удовлетворил иск прокуроров. Земельные участки были возвращены в государственную собственность.

Соответствующие сведения внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Напомним, работник Укрзализныци пытался незаконно пересечь украинскую границу и бежать в Румынию, потому что ему не продлили бронь от мобилизации. На судебное заседание мужчина не явился.

Напомним, недавно в Харьковской области судили женщину, которая согласилась на сотрудничество с оккупантами из-за тяжелых семейных обстоятельств.

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