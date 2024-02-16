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На Львівщині розкрили схему, за допомогою якої ухилянти тікали за кордон

16 лютого 2024 19:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині розкрили схему, за допомогою якої ухилянти тікали за кордон
Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львівській області прикордонники викрили правопорушників, які організували схему з незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Вони укладали з псевдоводіями фіктивні договори про працевлаштування, після чого відомості стосовно них вносилися до системи "Шлях". Таким чином незаконно перетнули кордон 29 осіб.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Схема для ухилянтів

Оперативні співробітники Львівського прикордонного загону у співпраці з правоохоронцями викрили двох мешканців Львівщини, які налагодили канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Ухилянтів видавали за водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

Правоохоронці встановили, що порушники, займаючись підприємницькою діяльністю та маючи відповідну ліцензію, організували послуги з незаконного трансферу для чоловіків призовного віку.

"Для реалізації злочинного умислу "бізнесмени" шукали клієнтів, які мали намір ухилитися від мобілізації та незаконно виїхати за кордон в особистих цілях", — пояснили прикордонники.

Шахраї укладали з псевдоводіями фіктивні договори про працевлаштування, надалі відомості стосовно них вносились до системи "Шлях". За такою схемою незаконно перетнули кордон 29 осіб, які потім не повернулися до України.

Слідчі дії правоохоронців

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, документи та чорнові записи.

Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Вирішується питання щодо обрання учасникам схеми запобіжних заходів.

ухилянти
Оперативні дії у квартирі підозрюваного. Фото: ДПСУ
ухилянти
Працівники ДПСУ ведуть слідство. Фото: ДПСУ

Раніше ми повідомляли, що прикордонники затримали сімох ухилянтів, які намагалися на двох човнах відплисти до Угорщини. Чоловіки скористалися послугами переправників, яким мали сплатити чималу суму за послуги.

В Одеській області затримали групу ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Чоловіки хотіли втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації.

Львів
поліція
Україна
прикордонники
ухилянти

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