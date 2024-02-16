На Львовщине раскрыли схему, с помощью которой уклонисты бежали за границу

Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: ГНСУ

Во Львовской области пограничники разоблачили правонарушителей, организовавших схему по незаконной переправке военнообязанных мужчин через границу. Они заключали с псевдоводителями фиктивные договоры о трудоустройстве, после чего сведения о них вносились в систему "Шлях". Таким образом, незаконно пересекли границу 29 человек.

Об этом сообщила прессслужба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Схема для уклонистов

Оперативные сотрудники Львовского пограничного отряда в сотрудничестве с правоохранителями разоблачили двух жителей Львовщины, которые наладили канал незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин. Уклонистов выдавали за водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов.

Правоохранители установили, что нарушители, занимаясь предпринимательской деятельностью и имея соответствующую лицензию, организовали услуги по незаконному трансферу для мужчин призывного возраста.

"Для реализации преступного умысла "бизнесмены" искали клиентов, которые намеревались уклониться от мобилизации и незаконно уехать за границу в личных целях", — объяснили пограничники.

Мошенники заключали с псевдоводителями фиктивные договоры о трудоустройстве, в дальнейшем сведения о них вносились в систему "Шлях". По такой схеме незаконно пересекли границу 29 человек, которые затем не вернулись в Украину.

Следственные действия правоохранителей

В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, документы и черновые записи.

Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Решается вопрос об избрании участникам схемы мер пресечения.

Оперативные действия в квартире подозреваемого. Фото: ГПСУ

Сотрудники ГПСУ ведут следствие. Фото: ГПСУ

Ранее мы сообщали, что пограничники задержали семерых уклонистов, пытавшихся на двух лодках отплыть в Венгрию. Мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были оплатить немалую сумму за услуги.

В Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Мужчины хотели бежать в Молдову во избежание мобилизации.