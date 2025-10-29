Відео
Головна Львів На Львівщині розпочався опалювальний сезон — де є тепло

На Львівщині розпочався опалювальний сезон — де є тепло

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 12:27
Оновлено: 12:30
Опалювальний сезон у Львові 2025 розпочався — де є тепло
Початок опалювального сезону. Ілюстративне фото: freepik

У Львівській області 29 жовтня стартував опалювальний сезон. Тепло є вже у 72 громадах, що становить 99%.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram. 

Читайте також:

Початок опалювального сезону у Львівській області

Козицький розповів, що за дорученням Володимира Зеленського 29 жовтня у Львівській області почали подачу тепла для населення. Відомо, що станом на зараз опалювальний сезон вже стартував у 72 громадах області, що становить 99%.

Відомо, що до опалення підключили:

  • 475 дитсадків (92%),
  • 650 закладів освіти (59%),
  • 184 медичні установи (79%),
  • перші житлові будинки.

"Провели нараду з головами територіальних громад щодо проходження осінньо-зимового періоду. Обговорили готовність об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та комунальних служб до стабільного теплопостачання", — поділився очільник ОВА.

За його словами, керівники громад доповіли про стан підключення до опалення, наявність запасів палива, роботу котелень і реагування на потреби людей. Наразі усі служби працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко розкрив, коли опалення з'явиться у будинках киян. За його словами, тепло подаватимуть з 29 жовтня.

Водночас експерт попередив, що три міста можуть залишитись без тепла. Це може призвести до ризиків під час опалювального сезону. 

опалювальний сезон Львів Львівська область газ теплопостачання
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
