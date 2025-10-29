Опалювальний сезон у Львові 2025 розпочався — де є тепло

На Львівщині розпочався опалювальний сезон — де є тепло
У Львівській області 29 жовтня стартував опалювальний сезон. Тепло є вже у 72 громадах, що становить 99%.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.
Початок опалювального сезону у Львівській області
Козицький розповів, що за дорученням Володимира Зеленського 29 жовтня у Львівській області почали подачу тепла для населення. Відомо, що станом на зараз опалювальний сезон вже стартував у 72 громадах області, що становить 99%.
Відомо, що до опалення підключили:
- 475 дитсадків (92%),
- 650 закладів освіти (59%),
- 184 медичні установи (79%),
- перші житлові будинки.
"Провели нараду з головами територіальних громад щодо проходження осінньо-зимового періоду. Обговорили готовність об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та комунальних служб до стабільного теплопостачання", — поділився очільник ОВА.
За його словами, керівники громад доповіли про стан підключення до опалення, наявність запасів палива, роботу котелень і реагування на потреби людей. Наразі усі служби працюють у штатному режимі.
