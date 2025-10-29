Видео
Україна
Видео

На Львовщине начался отопительный сезон — где есть тепло

На Львовщине начался отопительный сезон — где есть тепло

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 12:27
обновлено: 12:30
Отопительный сезон во Львове 2025 начался — где есть тепло
Начало отопительного сезона. Иллюстративное фото: freepik

Во Львовской области 29 октября стартовал отопительный сезон. Тепло есть уже в 72 громадах, что составляет 99%.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram.

Начало отопительного сезона во Львовской области

Козицкий рассказал, что по поручению Владимира Зеленского 29 октября во Львовской области начали подачу тепла для населения. Известно, что по состоянию на сейчас отопительный сезон уже стартовал в 72 громадах области, что составляет 99%.

Известно, что к отоплению подключили:

  • 475 детсадов (92%),
  • 650 учебных заведений (59%),
  • 184 медицинские учреждения (79%),
  • первые жилые дома.

"Провели совещание с главами территориальных громад по прохождению осенне-зимнего периода. Обсудили готовность объектов социальной сферы, жилищного фонда и коммунальных служб к стабильному теплоснабжению", — поделился глава ОГА.

По его словам, руководители громад доложили о состоянии подключения к отоплению, наличие запасов топлива, работу котельных и реагирование на потребности людей. Сейчас все службы работают в штатном режиме.

Напомним, ранее Виталий Кличко раскрыл, когда отопление появится в домах киевлян. По его словам, тепло будут подавать с 29 октября.

В то же время эксперт предупредил, что три города могут остаться без тепла. Это может привести к рискам в отопительном сезоне.

отопительный сезон Львов Львовская область газ теплоснабжение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
