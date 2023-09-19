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На Львівщині розслідують інцидент з побиттям чоловіка працівниками ТЦК

19 вересня 2023 16:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині розслідують інцидент з побиттям чоловіка працівниками ТЦК
Праціник ТЦК погрожує чоловіку зброєю. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У мережі поширили відео, на якому військові в приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області б'ють чоловіка та погрожують йому зброєю. Розпочато розслідування інциденту.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Прокуратура розпочала провадження

"Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї", — говориться у повідомленні.

В прокуратурі розповіли, що подія сталась 19 вересня 2023 року у приміщенні одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Львівщини. Наразі встановлюються усі обставини інциденту.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Львівський ТЦК та СП прокоментував ситуацію

Керівництво ТЦК призначило службову перевірку. На цей час військовослужбовців, які потрапили у відео, відсторонили від виконання обовʼязків.

"На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців з'ясовується", — кажуть в територіальному центрі комплектування.

 

Коментар Львівського ТЦК та СП
Коментар Львівського ТЦК та СП. Фото: Скриншот

Раніше ми розповідали, Львівський обласний ТЦК і СП призначив службову перевірку щодо нещодавнього відео, на якому чоловіки у військовій формі затримують чоловіка на зупинці.

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