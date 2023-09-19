Во Львовской области расследуют инцидент с избиением мужчины работниками ТЦК

Работник ТЦК угрожает мужчине оружием. Фото: Скриншот

В сети распространили видео, на котором военные в помещении Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области избивают мужчину и угрожают оружием. Начато расследование инцидента.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Прокуратура начала производство

"Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия", — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что событие произошло 19 сентября 2023 в помещении одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Львовской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Львовский ТЦК и СП прокомментировал ситуацию

Руководство ТЦК назначило служебную проверку. В настоящее время военнослужащих, попавших в видео, отстранили от исполнения обязанностей.

"На видео видна часть происшествия, так что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих выясняется", — говорят в территориальном центре комплектования.

Комментарий Львовского ТЦК и СП. Фото: Скриншот

Ранее мы рассказывали, что Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку относительно недавнего видео, на котором мужчины в военной форме задерживают мужчину на остановке.