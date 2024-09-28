У Львівській області розслідують насильство над вихованцями навчального закладу

Реабілітаційний центр. Фото: The Village Ukraine

У Львівській області відкрили кримінальне провадження через можливе насильство у навчально-реабілітаційному закладі. На час перевірки підозрюваного керівника закладу відсторонили від роботи.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький у суботу, 28 вересня.

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Насильство у навчально-реабілітаційному закладі

На Львівщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявами вихованок навчально-реабілітаційного закладу через можливе насильство, яке скоював над ними директор.

На місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту Львівської ОДА. Окрім того, Львівська обласна державна адміністрація вживає усіх заходів, щоб сприяти розслідуванню.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі. Буду інформувати про хід розслідування", — наголосив Козицький.

На час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи.

Раніше ми повідомляли, що прокуратура відсторонила керівництво поліції селища Котельва у Полтавській області через затримку розслідування знущань з підлітка. До відповідальності притягнуто десять поліцейських.

Нагадуємо, у Рівненській області жінка постійно вдавалася до психологічного насильства над чоловіком, застосовуючи приниження, погрози та нецензурну лексику. Таким чином зловмисниця постала перед судом.