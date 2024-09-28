Во Львовской области расследуют насилие над воспитанниками учебного заведения

Реабилитационный центр. Фото: The Village Ukraine

Во Львовской области возбуждено уголовное производство из-за возможного насилия в учебно-реабилитационном учреждении. На время проверки подозреваемого руководителя заведения отстранили от работы.

Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий в субботу, 28 сентября.

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Насилие в учебно-реабилитационном заведении

На Львовщине правоохранители открыли уголовное производство по заявлениям воспитанниц учебно-реабилитационного учреждения из-за возможного насилия, совершаемого над ними директором.

На место выехали правоохранители и специалисты профильного департамента Львовской ОГА. Кроме того, Львовская областная государственная администрация принимает все меры, чтобы способствовать расследованию.

"Держу ситуацию на личном контроле. Буду информировать о ходе расследования", — подчеркнул Козицкий.

На время проведения проверки руководитель заведения был отстранен от работы.

Ранее мы сообщали, что прокуратура отстранила руководство полиции поселка Котельва в Полтавской области из-за задержки расследования издевательств над подростком. К ответственности привлечены десять полицейских.

Напомним, в Ровенской области женщина постоянно прибегала к психологическому насилию над мужчиной, применяя унижения, угрозы и нецензурную лексику. Таким образом злоумышленница предстала перед судом.