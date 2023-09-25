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На Львівщині СБУ викрила посадовця, який перед вторгнення вивів з ладу ППО

25 вересня 2023 17:05
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
На Львівщині СБУ викрила посадовця, який перед вторгнення вивів з ладу ППО
Система ППО. Фото: Flickr
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

СБУ викрила у Львові ексочільника оборонного заводу, який "роззброював" українську ППО напередодні вторгнення РФ. Посадовець завдав збитків на 2,4 мільйони гривень. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ

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Що відомо про роззброєння ППО у Львові

Служба безпеки та БЕБ викрили на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу на Львівщині. Незаконна діяльність посадовця призвела до фактичного "роззброєння" декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 млн бюджетних грн.

"До початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював "списані" деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів", — йдеться у повідомленні. 

Таким чином, цей посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення рф.

Наразі фігуранту повідомили про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

До того ж слідчі перевіряють інформацію про можливу причетність фігуранта до співпраці з російськими спецслужбами.

СБУ повідомила про підозру у корупції
Скриншот повідомлення СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила мережу агентів РФ, які збирали компромат на українських військових.

Також стало відомо, що СБУ викрила посадовців Сумського заводу, які постачали до РФ насоси для атомних реакторів.

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