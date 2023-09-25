На Львовщине СБУ разоблачила чиновника, который перед вторжением вывел из строя ПВО

Система ПВО. Фото: Flickr

СБУ разоблачила во Львове эксочельника оборонного завода, который "разоружал" украинскую ПВО накануне вторжения РФ. Чиновник нанес ущерб на 2,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Служба безопасности и БЭБ разоблачили на коррупции бывшего руководителя стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса во Львовской области. Незаконная деятельность чиновника привела к фактическому "разоружению" нескольких комплексов украинского ПВО на сумму почти 2,4 млн. бюджетных грн.

"До начала 2022 года фигурант давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал "списанные" детали, содержащие значительную часть драгоценных металлов", — говорится в сообщении.

Таким образом, это должностное лицо подрывало обороноспособность Украины накануне полномасштабного вторжения России.

Пока фигуранту сообщили о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

К тому же, следователи проверяют информацию о возможной причастности фигуранта к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, СБУ разоблачила сеть агентов РФ, собиравших компромат на украинских военных.

Также стало известно, что СБУ разоблачила должностных лиц Сумского завода, которые поставляли в РФ насосы для атомных реакторов.