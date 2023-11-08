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На Львівщині серйозна ДТП з постраждалими, трасу Київ — Чоп перекрили

8 листопада 2023 12:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині серйозна ДТП з постраждалими, трасу Київ — Чоп перекрили
ДТП на Львівщині 8 листопада. Фото: Патрульна поліція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області на трасі в напрямку Києва 8 листопада сталася ДТП. Внаслідок автопригоди постраждали дві людини.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

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ДТП на автодорозі Київ — Чоп

"Львівська область, увага‼️ Перекриття руху‼️ На автодорозі Київ — Чоп біля населеного пункту Козьова, на 675-м кілометрі, сталася ДТП з потерпілими", — йдеться у повідомленні. 

Патрульна поліція у напрямку Києва скеровує транспортні засоби у населеному пункті Коростів ліворуч.  А у напрямку Чопа автомобілі скеровують праворуч — через населений пункт Плав'я.

ДТП Київ-Чоп
ДТП на дорозі Київ-Чоп. Фото: Патрульна поліція

У ДСНС уточнили, що внаслідок ДТП постраждали дві людини.  

"Подія сталася сьогодні у с. Козьова Стрийського району: зіштовхнулося 3 легкових та вантажний автомобілі. Внаслідок чого постраждали дві особи. Для їхнього деблокування було залучено рятувальників", — зазначили рятувальники.

ДТП Київ-Чоп
ДТП на дорозі Київ — Чоп. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що у Київській області поблизу населеного пункту Баришівка трапилася масштабна ДТП. Зіткнули дві вантажівки, одна із них — вантажівка "Нової пошти". Наразі на місці аварії працюють слідчі Бориспільського управління поліції Київської області, лікарі та патрульні.

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