На Львівщині серйозна ДТП з постраждалими, трасу Київ — Чоп перекрили

ДТП на Львівщині 8 листопада. Фото: Патрульна поліція

У Львівській області на трасі в напрямку Києва 8 листопада сталася ДТП. Внаслідок автопригоди постраждали дві людини.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

Читайте також:

ДТП на автодорозі Київ — Чоп

"Львівська область, увага‼️ Перекриття руху‼️ На автодорозі Київ — Чоп біля населеного пункту Козьова, на 675-м кілометрі, сталася ДТП з потерпілими", — йдеться у повідомленні.

Патрульна поліція у напрямку Києва скеровує транспортні засоби у населеному пункті Коростів ліворуч. А у напрямку Чопа автомобілі скеровують праворуч — через населений пункт Плав'я.

ДТП на дорозі Київ-Чоп. Фото: Патрульна поліція

У ДСНС уточнили, що внаслідок ДТП постраждали дві людини.

"Подія сталася сьогодні у с. Козьова Стрийського району: зіштовхнулося 3 легкових та вантажний автомобілі. Внаслідок чого постраждали дві особи. Для їхнього деблокування було залучено рятувальників", — зазначили рятувальники.

ДТП на дорозі Київ — Чоп. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що у Київській області поблизу населеного пункту Баришівка трапилася масштабна ДТП. Зіткнули дві вантажівки, одна із них — вантажівка "Нової пошти". Наразі на місці аварії працюють слідчі Бориспільського управління поліції Київської області, лікарі та патрульні.