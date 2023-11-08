На Львівщині серйозна ДТП з постраждалими, трасу Київ — Чоп перекрили
У Львівській області на трасі в напрямку Києва 8 листопада сталася ДТП. Внаслідок автопригоди постраждали дві людини.
Про це повідомляє Патрульна поліція.
ДТП на автодорозі Київ — Чоп
"Львівська область, увага‼️ Перекриття руху‼️ На автодорозі Київ — Чоп біля населеного пункту Козьова, на 675-м кілометрі, сталася ДТП з потерпілими", — йдеться у повідомленні.
Патрульна поліція у напрямку Києва скеровує транспортні засоби у населеному пункті Коростів ліворуч. А у напрямку Чопа автомобілі скеровують праворуч — через населений пункт Плав'я.
У ДСНС уточнили, що внаслідок ДТП постраждали дві людини.
"Подія сталася сьогодні у с. Козьова Стрийського району: зіштовхнулося 3 легкових та вантажний автомобілі. Внаслідок чого постраждали дві особи. Для їхнього деблокування було залучено рятувальників", — зазначили рятувальники.
Нагадаємо, що у Київській області поблизу населеного пункту Баришівка трапилася масштабна ДТП. Зіткнули дві вантажівки, одна із них — вантажівка "Нової пошти". Наразі на місці аварії працюють слідчі Бориспільського управління поліції Київської області, лікарі та патрульні.
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