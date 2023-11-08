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На Львовщине серьезное ДТП с пострадавшими, трассу Киев — Чоп перекрыли

8 ноября 2023 12:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине серьезное ДТП с пострадавшими, трассу Киев — Чоп перекрыли
ДТП во Львовской области 8 ноября. Фото: Патрульная полиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области на трассе в направлении Киева 8 ноября произошло ДТП. В результате происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщает Патрульная полиция.

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ДТП на автодороге Киев — Чоп

"Львовская область, внимание! Перекрытие движения! На автодороге Киев — Чоп возле населенного пункта Козева, на 675-м километре, произошло ДТП с пострадавшими", — говорится в сообщении.

Патрульная полиция в направлении Киева направляет транспортные средства в населенном пункте Коростов налево. А в направлении Чопа автомобили направляют вправо — через населенный пункт Плавья.

ДТП Киев-Чоп
ДТП на дороге Киев — Чоп. Фото: Патрульная полиция

В ГСЧС уточнили, что в результате ДТП пострадали два человека.

"Событие произошло сегодня в с. Козева Стрыйского района: столкнулись 3 легковых и грузовой автомобили. В результате пострадали два человека. Для их деблокирования были привлечены спасатели", — отметили спасатели.

ДТП Киев-Чоп
ДТП на дороге Киев-Чоп. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что в Киевской области вблизи населенного пункта Барышевка произошло масштабное ДТП. Столкнулись два грузовика, один из них — грузовик "Новой почты". На месте аварии работают следователи Бориспольского управления полиции Киевской области, врачи и патрульные.

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