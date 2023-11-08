На Львовщине серьезное ДТП с пострадавшими, трассу Киев — Чоп перекрыли
Во Львовской области на трассе в направлении Киева 8 ноября произошло ДТП. В результате происшествия пострадали два человека.
Об этом сообщает Патрульная полиция.
ДТП на автодороге Киев — Чоп
"Львовская область, внимание! Перекрытие движения! На автодороге Киев — Чоп возле населенного пункта Козева, на 675-м километре, произошло ДТП с пострадавшими", — говорится в сообщении.
Патрульная полиция в направлении Киева направляет транспортные средства в населенном пункте Коростов налево. А в направлении Чопа автомобили направляют вправо — через населенный пункт Плавья.
В ГСЧС уточнили, что в результате ДТП пострадали два человека.
"Событие произошло сегодня в с. Козева Стрыйского района: столкнулись 3 легковых и грузовой автомобили. В результате пострадали два человека. Для их деблокирования были привлечены спасатели", — отметили спасатели.
Напомним, что в Киевской области вблизи населенного пункта Барышевка произошло масштабное ДТП. Столкнулись два грузовика, один из них — грузовик "Новой почты". На месте аварии работают следователи Бориспольского управления полиции Киевской области, врачи и патрульные.
Читайте Новини.LIVE!