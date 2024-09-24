Яке покарання обрав суд для шахрая, який виманив у військовозобов'язаного три тисячі доларів

Зала судових засідань у Залізничному районному суді Львівської області. Фото: zl.lv.court.gov.ua

Житель селища Великий Любінь Львівської області надурив ухилянта, пообіцявши організувати йому виїзд за кордон. Порушник виманив у клієнта три тисячі доларів за послуги, яких насправді не міг надати.

Про це йдеться у вироку, який Залізничний районний суд Львова виніс 10 вересня.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у травні 2022 року до обвинуваченого із проханням щодо сприяння в незаконному перетині державного кордону звернувся військовозобов’язаний. Фігурант зустрівся з потенційним клієнтом біля регіонального сервісного центру МВС на вулицу Данила Апостола у Львові та повідомив йому, що одноразова послуга коштуватиме півтори тисячі доларів, однак, якщо виїжджати доведеться не один раз, за кожен перетин кордону треба буде заплатити дві тисячі доларів.

Згодом шахрай зателефонував потерпілому та повідомив, що вартість послуги з незаконного перетину кордону зросла до трьох тисяч доларів. Таку вартість порушник назвав, попри те, що не володів жодними засобами для організації чи сприяння переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон.

Наприкінці травня він зустрівся з військовозобов’язаний на тому ж місці, що й під час першої зустрічі, отримав три тисячі доларів і пообіцяв, що вранці наступного дня зателефонує та повідомить останньому, коли саме приїхати в пункт пропуску. Одразу після цього шахрая затримали.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений не заперечував свою провину. Він визнав, що пропонував послуги, які насправді не міг надати, бо вирішив заволодіти грішми потерпілого.

Чоловіка визналитвинним у шахрайстві (частина перша 190 Кримінального кодексу України) та призначили йому покарання у вигляді одного року обмеження волі.

Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

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