Какое наказание избрал суд для мошенника, выманившего у военнообязанного три тысячи долларов

Зал судебных заседаний в Железнодорожном районном суде Львовской области. Фото: zl.lv.court.gov.ua

Житель поселка Великий Любень Львовской области обманул уклониста, пообещав организовать ему выезд за границу. Нарушитель выманил у клиента три тысячи долларов за услуги, которые на самом деле не мог предоставить.

Об этом говорится в приговоре, который Железнодорожный районный суд Львова вынес 10 сентября.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в мае 2022 года к обвиняемому с просьбой о содействии в незаконном пересечении государственной границы обратился военнообязанный. Фигурант встретился с потенциальным клиентом возле регионального сервисного центра МВД на улице Даниила Апостола во Львове и сообщил ему, что одноразовая услуга обойдется в полторы тысячи долларов, однако, если выезжать придется не один раз, за каждое пересечение границы нужно будет заплатить две тысячи долларов.

Впоследствии мошенник позвонил потерпевшему и сообщил, что стоимость услуги по незаконному пересечению границы выросла до трех тысяч долларов. Такую стоимость нарушитель назвал, несмотря на то, что не владел никакими средствами для организации или содействия переправке военнообязанных через государственную границу.

В конце мая он встретился с военнообязанным на том же месте, что и во время первой встречи, получил три тысячи долларов и пообещал, что утром на следующий день позвонит по телефону и сообщит последнему, когда именно приехать в пункт пропуска. Сразу после этого мошенника задержали.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый не отрицал свою вину. Он признал, что предлагал услуги, которые на самом деле не мог предоставить, потому что решил завладеть деньгами потерпевшего.

Мужчину признали виновным в мошенничестве (часть первая 190 Уголовного кодекса Украины) и назначили ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, 56-летний житель Житомирской области убил своего соседа. Злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары металлической трубой и молотком, в результате чего тот получил несовместимые с жизнью травмы. За совершенное убийце назначили наказание — 12 лет лишения свободы.

Также к заключению приговорили жителя Черкасской области, изнасиловавшего малолетнюю девочку. Потерпевшему ребенку еще нет 14 лет. Преступник проведет 13 лет за решеткой.