Шахраї у формі ТЦК обікрали ухилянтів на Львівщині

Затримання шахраїв на Львівщині. Фото: ДБР

У Львівській області шахраї у формі працівників Територіального центру комплектування (ТЦК) обікрали чоловіків, що намагалися потрапити до Європи. Угрупування могло б заробити десятки тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) у середу, 25 вересня.

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У ДБР зазначили, що шахраї розробили схему наживи на охочих виїхати за кордон.

"Фігуранти пообіцяли двом "клієнтам" внести їх, як волонтерів, до системи "Шлях". Вартість цієї "послуги" вони оцінили у 15 тисяч доларів. Насправді зловмисники підробили ці документи", — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії. Фото: ДБР

Крім того, знаючи про плани "клієнтів" перевезти великі суми готівки через кордон, зловмисники вирішили їх ошукати.

У Львові чоловікам видали підроблені довідки й посадили в машину, що мала довезти їх до кордону. Водій, не знаючи про злочин, мав доправити їх до села на Яворівщині. Там їх вже чекали спільники шахраїв, перевдягнуті у форму працівників ТЦК.

"Фальшиві "працівники ТЦК" повідомили, що чоловіки зможуть уникнути проблем із законом, якщо заплатять 20 тисяч доларів", — додали у ДБР.

Там підкреслили, що справу передали до суду.

Один із затриманих шахраїв у формі ТЦК. Фото: ДБР

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило на Закарпатті командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу. 20 вересня його разом зі спільником було затримано.

А в Миколаївській області затримали заступника командира дивізіону з тилу однієї з військових частин, який протягом п'яти місяців систематично торгував майном ЗСУ. Тепер він може потрапити за ґрати на п'ятнадцять років.