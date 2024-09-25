Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині шахраї переодягнулись у форму ТЦК і обікрали ухилянтів arrow

На Львівщині шахраї переодягнулись у форму ТЦК і обікрали ухилянтів

25 вересня 2024 16:28
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Шахраї у формі ТЦК обікрали ухилянтів на Львівщині
Затримання шахраїв на Львівщині. Фото: ДБР
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Львівській області шахраї у формі працівників Територіального центру комплектування (ТЦК) обікрали чоловіків, що намагалися потрапити до Європи. Угрупування могло б заробити десятки тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) у середу, 25 вересня.

Читайте також:

Шахраї вимагали 20 тисяч доларів

У ДБР зазначили, що шахраї розробили схему наживи на охочих виїхати за кордон.

"Фігуранти пообіцяли двом "клієнтам" внести їх, як волонтерів, до системи "Шлях". Вартість цієї "послуги" вони оцінили у 15 тисяч доларів. Насправді зловмисники підробили ці документи", — йдеться у повідомленні.

null
Слідчі дії. Фото: ДБР

Крім того, знаючи про плани "клієнтів" перевезти великі суми готівки через кордон, зловмисники вирішили їх ошукати.

У Львові чоловікам видали підроблені довідки й посадили в машину, що мала довезти їх до кордону. Водій, не знаючи про злочин, мав доправити їх до села на Яворівщині. Там їх вже чекали спільники шахраїв, перевдягнуті у форму працівників ТЦК.

"Фальшиві "працівники ТЦК" повідомили, що чоловіки зможуть уникнути проблем із законом, якщо заплатять 20 тисяч доларів", — додали у ДБР.

Там підкреслили, що справу передали до суду.

null
Один із затриманих шахраїв у формі ТЦК. Фото: ДБР

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило на Закарпатті командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу. 20 вересня його разом зі спільником було затримано.

А в Миколаївській області затримали заступника командира дивізіону з тилу однієї з військових частин, який протягом п'яти місяців систематично торгував майном ЗСУ. Тепер він може потрапити за ґрати на п'ятнадцять років.

ДБР Львів Львівська область шахрайство ТЦК та СП ухилянти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

17:34 Укргідрометцентр жахає нічним холодом та грозами — прогноз погоди на завтра

17:24 Легендарний В'єрі дав оцінку Довбику в Ромі

17:20 У ГУР повідомили, скільки окупантів потрапили в полон на заводі у Вовчанську

17:11 Пробив дно — Червоний Хрест в Одесі звинуватили у неповазі до родин полонених

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

16:55 ЗСУ влаштували росіянам фаєршоу на одному з напрямків фронту — відео

16:52 Коломойський пояснив, чому відмовляється вносити заставу

16:46 Чого чекати від погоди завтра в Одесі — синоптики дали прогноз

16:35 У Дженоа зворушливо підтримали Маліновського після травми українця

17:34 Укргідрометцентр жахає нічним холодом та грозами — прогноз погоди на завтра

17:24 Легендарний В'єрі дав оцінку Довбику в Ромі

17:20 У ГУР повідомили, скільки окупантів потрапили в полон на заводі у Вовчанську

17:11 Пробив дно — Червоний Хрест в Одесі звинуватили у неповазі до родин полонених

16:55 ЗСУ влаштували росіянам фаєршоу на одному з напрямків фронту — відео

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

16:52 Коломойський пояснив, чому відмовляється вносити заставу

16:46 Чого чекати від погоди завтра в Одесі — синоптики дали прогноз

16:35 У Дженоа зворушливо підтримали Маліновського після травми українця

16:28 На Львівщині шахраї переодягнулись у форму ТЦК і обікрали ухилянтів

16:28 Деякі регіони накриють зливи — синоптик спрогнозував погоду на завтра

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024
Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені