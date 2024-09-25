Мошенники в форме ТЦК обокрали уклонистов во Львовской области

Задержание мошенников во Львовской области. Фото: ГБР

Во Львовской области мошенники в форме работников Территориального центра комплектования (ТЦК) обокрали мужчин, пытавшихся попасть в Европу. Группировка могла бы заработать десятки тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в среду, 25 сентября.

Читайте также:

Мошенники требовали 20 тысяч долларов

В ДБР отметили, что мошенники разработали схему наживы на желающих уехать за границу.

"Фигуранты пообещали двум "клиентам" внести их как волонтеров в систему "Шлях". Стоимость этой "услуги" они оценили в 15 тысяч долларов. На самом деле злоумышленники подделали эти документы", — говорится в сообщении.

Следственные действия. Фото: ГБР

Кроме того, зная о планах "клиентов" перевезти большие суммы наличных через границу, злоумышленники решили их обмануть.

Во Львове мужчинам выдали поддельные справки и посадили в машину, которая должна была довезти их до границы. Водитель, не зная о преступлении, должен был доставить их в село в Яворивском районе. Там их уже ждали подельники мошенников, переодетые в форму работников ТЦК.

"Фальшивые "работники ТЦК" сообщили, что мужчины смогут избежать проблем с законом, если заплатят 20 тысяч долларов", — добавили в ДБР.

Там подчеркнули, что дело передали в суд.

Один из задержанных мошенников в форме ТЦК. Фото: ГБР

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило в Закарпатье командира батальона, который за взятки оставлял военных служить в тылу. 20 сентября он вместе с сообщником был задержан.

А в Николаевской области задержан заместитель командира дивизиона одной из воинских частей, который в течение пяти месяцев систематически торговал имуществом ВСУ. Теперь он может попасть за решетку на пятнадцать лет.