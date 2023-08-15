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На Львівщині шість "прильотів": влада повідомила кількість постраждалих

15 серпня 2023 11:39
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Валерія Пержун
редактор
На Львівщині шість "прильотів": влада повідомила кількість постраждалих
Пожежа у Львові після обстрілу. Фото: МВС
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Вранці окупанти здійснили масовану ракетну атаку. У Львівській області впали 6 російських снарядів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Що відомо про ракетну атаку регіону

Як повідомив голова ОВА, росіяни крилатими ракетами атакували Львівську область в період з 05:20 до 05:30. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 — влучили. 

Під час цієї ракетної атаки, на щастя, обійшлося без загиблих. Однак є поранені.

"Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П'ятьох людей госпіталізували", — зазначив Козицький. 

До того ж загалом у регіоні під час атаки окупанти пошкодили близько 40 будинків.

Ракетний удар по Львову

У Залізничному районі Львова зазнали руйнувань 20 будинків.

"Найбільше — на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи", — повідомив Козицький.

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Руйнування у Львові через російські обстріли. Фото: МВС

 Також постраждали й освітні заклади.

"Одна з ракет влучила по території дитячого садка. У Львівському медичному фаховому коледжі "Монада" вибиті вікна", — йдеться у повідомленні.

До того ж загоряння трапились одразу у трьох будівлях промислового підприємства. 

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Рятувальники на місці пожежі у Львові. Фото: МВС

Наслідки обстрілів на Львівщині

У Ставчанах Львівського району в приватному секторі пошкоджені 15 житлових будинків, 6  з них — критично. Також пошкоджені легкові автомобілі.

Також у Львівському районі впали уламки ракет. 

"У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих немає", — зазначив Козицький.

Також голова ОВА нагадав, як звернутися по допомогу.

"Мешканці, чиї домівки зазнали руйнувань та пошкоджень, можуть на платформі "Дія" подати запит на отримання компенсації на ремонт. Максимальна сума відшкодування —200 тисяч гривень", — пояснив він. 

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Скриншот повідомлення голови ОВА

Нагадаємо, на Черкащині ворожа ракета поцілила по території медзакладу.

Водночас через нічний обстріл більша частина Сміли сидить без води.

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