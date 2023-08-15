Во Львовской области шесть "прилетов": власти сообщили количество пострадавших

Пожар во Львове после обстрела. Фото: МВД

Утром оккупанты совершили массированную ракетную атаку. Во Львовской области упали 6 российских снарядов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Что известно о ракетной атаке региона

Как сообщил глава ОВА, россияне крылатыми ракетами атаковали Львовскую область в период с 05:20 до 05:30. Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 — попали.

Во время этой ракетной атаки, к счастью, обошлось без погибших. Однако есть раненые.

"Пострадали 15 человек. Самой младшей пострадавшей 10 лет, самой старшей — 72. У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон, ушибы. Пять человек госпитализированы", — отметил Козицкий.

К тому же, в регионе во время атаки оккупанты повредили около 40 домов.

Ракетный удар по Львову

В Железнодорожном районе Львова разрушены 20 домов.

"Больше всего — на улицах Каховской и Патона. Были возгорания, повреждены окна и крыши", — сообщил Козицкий.

Разрушение во Львове из-за российских обстрелов. Фото: МВД

Также пострадали и учебные заведения.

"Одна из ракет попала по территории детского сада. Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбиты окна", — говорится в сообщении.

К тому же возгорание произошло сразу в трех зданиях промышленного предприятия.

Спасатели на месте пожара во Львове Фото: МВД

Последствия обстрелов во Львовской области

В Ставчанах Львовского района в частном секторе повреждены 15 жилых домов, 6 из них — критически. Также повреждены легковые автомобили.

Также во Львовском районе упали обломки ракет.

"В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повреждены 4 жилых дома в частном секторе. Пострадавших нет", — отметил Козицкий.

Также глава ОВА напомнил, как обратиться за помощью.

"Жители, чьи дома разрушены и повреждены, могут на платформе "Дія" подать запрос на получение компенсации на ремонт. Максимальная сумма возмещения —200 тысяч гривен", — пояснил он.

Скриншот сообщения главы ОВА

Напомним, в Черкасской области вражеская ракета попала по территории медучреждения.

В то же время из-за ночных обстрелов большая часть Смелы сидит без воды.