Во Львовской области шесть "прилетов": власти сообщили количество пострадавших
Утром оккупанты совершили массированную ракетную атаку. Во Львовской области упали 6 российских снарядов.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Что известно о ракетной атаке региона
Как сообщил глава ОВА, россияне крылатыми ракетами атаковали Львовскую область в период с 05:20 до 05:30. Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 — попали.
Во время этой ракетной атаки, к счастью, обошлось без погибших. Однако есть раненые.
"Пострадали 15 человек. Самой младшей пострадавшей 10 лет, самой старшей — 72. У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон, ушибы. Пять человек госпитализированы", — отметил Козицкий.
К тому же, в регионе во время атаки оккупанты повредили около 40 домов.
Ракетный удар по Львову
В Железнодорожном районе Львова разрушены 20 домов.
"Больше всего — на улицах Каховской и Патона. Были возгорания, повреждены окна и крыши", — сообщил Козицкий.
Также пострадали и учебные заведения.
"Одна из ракет попала по территории детского сада. Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбиты окна", — говорится в сообщении.
К тому же возгорание произошло сразу в трех зданиях промышленного предприятия.
Последствия обстрелов во Львовской области
В Ставчанах Львовского района в частном секторе повреждены 15 жилых домов, 6 из них — критически. Также повреждены легковые автомобили.
Также во Львовском районе упали обломки ракет.
"В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повреждены 4 жилых дома в частном секторе. Пострадавших нет", — отметил Козицкий.
Также глава ОВА напомнил, как обратиться за помощью.
"Жители, чьи дома разрушены и повреждены, могут на платформе "Дія" подать запрос на получение компенсации на ремонт. Максимальная сумма возмещения —200 тысяч гривен", — пояснил он.
Напомним, в Черкасской области вражеская ракета попала по территории медучреждения.
В то же время из-за ночных обстрелов большая часть Смелы сидит без воды.