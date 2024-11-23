Погода на Львівщині 24 листопада — очікується ожеледиця

На Львівщині синоптики попереджають про небезпечні явища завтра
У Львівській області у суботу, 24 листопада, буде хмарна з проясненнями погода. Варто бути обачними на дорогах через ожеледицю. Максимальна температура повітря сягатиме +5 °С.
Про це повідомили у Львівському гідрометеорології.
Погода на Львівщині
Синоптики повідомили, що погоду визначатиме передня частина улоговини від циклону над Великою Британією та вплив атмосферного фронту.
У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, лише в другій половині дня можливий невеликий мокрий сніг з переходом в дощ. Також буде слабка ожеледь, а на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі -3...-8 °С;
- вдень 0...-5 °С.
Температура повітря у Львові:
- вночі -3...-5 °С;
- вдень +2...+4 °С.
Синоптики попереджають про небезпеку
По території Львівської області та по місту Львову 24 листопада на дорогах ожеледиця. У зв'язку з цим в області оголошено перший рівень небезпечності.
Нагадаємо, 24 листопада погода в Одесі та області буде сонячною, проте холодною. Температура повітря вночі опуститься до 0 °C.
Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники. Дивіться фоторепортаж від Новини.LIVE.
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