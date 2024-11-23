Погода на Львівщині 24 листопада — очікується ожеледиця

Людина послизнулась на тротуарі через ожеледицю. Фото: LETA, Eddie Palen

У Львівській області у суботу, 24 листопада, буде хмарна з проясненнями погода. Варто бути обачними на дорогах через ожеледицю. Максимальна температура повітря сягатиме +5 °С.

Про це повідомили у Львівському гідрометеорології.

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Синоптики повідомили, що погоду визначатиме передня частина улоговини від циклону над Великою Британією та вплив атмосферного фронту.

У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, лише в другій половині дня можливий невеликий мокрий сніг з переходом в дощ. Також буде слабка ожеледь, а на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі -3...-8 °С;

вдень 0...-5 °С.

Температура повітря у Львові:

вночі -3...-5 °С;

вдень +2...+4 °С.

Погода у Львові та області. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпеку

По території Львівської області та по місту Львову 24 листопада на дорогах ожеледиця. У зв'язку з цим в області оголошено перший рівень небезпечності.

Ожеледиця на Львівщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 24 листопада погода в Одесі та області буде сонячною, проте холодною. Температура повітря вночі опуститься до 0 °C.

Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники. Дивіться фоторепортаж від Новини.LIVE.