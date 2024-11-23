Погода на Львовщине 24 ноября — ожидается гололедица.

На Львовщине синоптики предупреждают об опасных явлениях завтра
Во Львовской области в субботу, 24 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Следует быть осмотрительными на дорогах из-за гололедицы. Максимальная температура воздуха будет достигать +5 °С.
Об этом сообщили во Львовском гидрометеорологии.
Погода на Львовщине
Синоптики сообщили, что погоду определят передняя часть котловины от циклона над Великобританией и влияние атмосферного фронта.
Во Львовской области облачно с прояснениями. Обойдется без существенных осадков, лишь во второй половине дня возможен небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Также будет слабый гололед, а на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -3...-8 °С;
- днем 0...-5 °С.
Температура воздуха во Львове:
- ночью -3...-5 °С;
- днем +2...+4 °С.
Синоптики предупреждают об опасности
По территории Львовской области и по городу Львову 24 ноября на дорогах гололедица. В этой связи в области объявлен первый уровень опасности.
Напомним, 24 ноября погода в Одессе и области будет солнечной, но холодной. Температура воздуха ночью опустится до 0 °C.
Ранее мы писали, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники. Смотрите фоторепортаж от Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!