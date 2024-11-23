Погода на Львовщине 24 ноября — ожидается гололедица.

Человек поскользнулся на тротуаре из-за гололеда. Фото: LETA, Eddie Palen

Во Львовской области в субботу, 24 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Следует быть осмотрительными на дорогах из-за гололедицы. Максимальная температура воздуха будет достигать +5 °С.

Об этом сообщили во Львовском гидрометеорологии.

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Синоптики сообщили, что погоду определят передняя часть котловины от циклона над Великобританией и влияние атмосферного фронта.

Во Львовской области облачно с прояснениями. Обойдется без существенных осадков, лишь во второй половине дня возможен небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Также будет слабый гололед, а на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью -3...-8 °С;

днем 0...-5 °С.

Температура воздуха во Львове:

ночью -3...-5 °С;

днем +2...+4 °С.

Погода в Львове и области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасности

По территории Львовской области и по городу Львову 24 ноября на дорогах гололедица. В этой связи в области объявлен первый уровень опасности.

Гололедица во Львовской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 24 ноября погода в Одессе и области будет солнечной, но холодной. Температура воздуха ночью опустится до 0 °C.

Ранее мы писали, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники. Смотрите фоторепортаж от Новини.LIVE.