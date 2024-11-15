На Львівщині за серію крадіжок солдата відправили за ґрати

Військовий в однострої. Фото ілюстративне: varta1

У Львівській області військовослужбовець здійснив серію крадіжок. Здобиччю солдата стали побутова техніка та грошові кошти, які він виніс з приватних будинків, проникаючи в домівки через вікна.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Opendatabot.

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Деталі справи

Жидачівський районний суд Львівської області розглянув кримінальну справу щодо військовослужбовця ЗСУ, обвинуваченого у серії крадіжок, вчинених під час воєнного стану.

Суд встановив, що у січні та березні 2024 року він проник до трьох будинків у Львівській області, звідки викрав ноутбук, швейну машинку, побутову техніку, годинник, мобільний телефон, а також грошові кошти. Загальна сума завданої шкоди перевищила 50 тисяч гривень. У приміщення зловмисник проникав через вікна, "віджимаючи" пластик.

Відомо, що обвинувачений в минулому вже мав вироки за схожі злочини.

Рішення суду

У суді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся.

Суд врахував пом’якшувальні обставини, зокрема розкаяння обвинуваченого, позитивну характеристику, статус учасника бойових дій, а також його сімейні обставини. Водночас тяжкість злочинів і повторність їх вчинення в умовах воєнного стану стали вирішальними факторами для призначення покарання.

Солдата засуджено до п'яти років і трьох місяців позбавлення волі.

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