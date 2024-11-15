На Львовщине за серию краж солдата отправили за решетку

На Львовщине солдат украл ПК и швейную машинку — решение суда
Во Львовской области военнослужащий совершил серию краж. Добычей солдата стали бытовая техника и денежные средства, которые он вынес из частных домов, проникая в помещения через окна.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Opendatabot.
Детали дела
Жидачевский районный суд Львовской области рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в серии краж, совершенных во время военного положения.
Суд установил, что в январе и марте 2024 года он проник в три дома во Львовской области, откуда похитил ноутбук, швейную машинку, бытовую технику, часы, мобильный телефон, а также денежные средства. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 50 тысяч гривен. В помещение злоумышленник проникал через окна, "отжимая" пластик.
Известно, что обвиняемый в прошлом уже имел приговоры за похожие преступления.
Решение суда
В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся.
Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности раскаяние обвиняемого, положительную характеристику, статус участника боевых действий, а также его семейные обстоятельства. В то же время тяжесть преступлений и повторность их совершения в условиях военного положения стали решающими факторами для назначения наказания.
Солдат приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина украл куртку в спортивном магазине. Работники вовремя заметили и остановили злоумышленника. Суд назначил ему наказание.
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