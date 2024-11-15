На Львовщине за серию краж солдата отправили за решетку

Военный в форме. Фото иллюстративное: varta1

Во Львовской области военнослужащий совершил серию краж. Добычей солдата стали бытовая техника и денежные средства, которые он вынес из частных домов, проникая в помещения через окна.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Opendatabot.

Читайте также:

Детали дела

Жидачевский районный суд Львовской области рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в серии краж, совершенных во время военного положения.

Суд установил, что в январе и марте 2024 года он проник в три дома во Львовской области, откуда похитил ноутбук, швейную машинку, бытовую технику, часы, мобильный телефон, а также денежные средства. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 50 тысяч гривен. В помещение злоумышленник проникал через окна, "отжимая" пластик.

Известно, что обвиняемый в прошлом уже имел приговоры за похожие преступления.

Решение суда

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности раскаяние обвиняемого, положительную характеристику, статус участника боевых действий, а также его семейные обстоятельства. В то же время тяжесть преступлений и повторность их совершения в условиях военного положения стали решающими факторами для назначения наказания.

Солдат приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина украл куртку в спортивном магазине. Работники вовремя заметили и остановили злоумышленника. Суд назначил ему наказание.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове судили мужчину, который в течение 11 лет совершил ряд преступлений. Мужчина нападал на детей и взрослых, угрожал и избивал жертв.