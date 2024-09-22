Прогноз погоди на Львівщині 23 вересня — синоптики попереджають про небезпеку

Пожежа у лісі. Фото: quizizz

Прогноз погоди у Львові та області у понеділок, 23 вересня, передбачає мінливу хмарність, проте опадів не очікується. Зберігатиметься тепла і комфортна погода, яка коливатиметься в межах +22...+27 °С.

Про це повідомляє Львівській регіональний центр з гідрометеорології.

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У Львівській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці буде слабкий туман.

Вітер південно-східний, вночі 2-5 м/с, вдень 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +6...+11 °С;

вдень +22...+27 °С.

Температура повітря у Львові:

вночі +8...+10 °С;

вдень +24...+26 °С.

Погода у Львівській області. Фото: скриншот

Попередження про пожежну небезпеку

У понеділок, 23 вересня, по північній частині території передбачається висока (4-й клас), по південній — середня (3-й клас) пожежна небезпека.

Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах у разі наявності джерел займання (відкритого вогню).

Пожежна небезпека у Львівській області. Фото: Львівській регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, метеорологи розповіли про наслідки спалахів на Сонці 22 вересня. За прогнозами, у неділю на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

За прогнозами, завтра у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься в межах +21...+27 ºС. Опадів у місті також не очікується.