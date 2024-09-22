Прогноз погоди на Львівщині 23 вересня — синоптики попереджають про небезпеку

На Львівщині спека не відступить — синоптики попереджають про небезпеку завтра
Прогноз погоди у Львові та області у понеділок, 23 вересня, передбачає мінливу хмарність, проте опадів не очікується. Зберігатиметься тепла і комфортна погода, яка коливатиметься в межах +22...+27 °С.
Про це повідомляє Львівській регіональний центр з гідрометеорології.
Погода на Львівщині 23 вересня
У Львівській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці буде слабкий туман.
Вітер південно-східний, вночі 2-5 м/с, вдень 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +6...+11 °С;
- вдень +22...+27 °С.
Температура повітря у Львові:
- вночі +8...+10 °С;
- вдень +24...+26 °С.
Попередження про пожежну небезпеку
У понеділок, 23 вересня, по північній частині території передбачається висока (4-й клас), по південній — середня (3-й клас) пожежна небезпека.
Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах у разі наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, метеорологи розповіли про наслідки спалахів на Сонці 22 вересня. За прогнозами, у неділю на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.
За прогнозами, завтра у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься в межах +21...+27 ºС. Опадів у місті також не очікується.
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