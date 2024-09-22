Прогноз погоды во Львовской области 23 сентября — синоптики предупреждают об опасности

Пожар в лесу. Фото: quizizz

Прогноз погоды во Львове и области в понедельник, 23 сентября, предсматривает переменную облачность, однако осадков не ожидается. Сохраняется теплая и комфортная погода, которая будет колебаться в пределах +22...+27 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Во Львовской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром будет слабый туман.

Ветер юго-восточный, ночью 2-5 м/с,

днем 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +6...+11 °С;

днем +22...+27 °С.

Температура воздуха во Львове:

ночью +8...+10 °С;

днем +24...+26 °С.

Погода в Львовской области. Фото: скриншот

Предупреждение о пожарной опасности

В понедельник, 23 сентября, по северной части территории предполагается высокая (4-й класс), по южной — средняя (3-й класс) пожарная опасность.

Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Пожарная опасность в Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Напомним, метеорологи рассказали о последствиях вспышек на Солнце 22 сентября. По прогнозам, в воскресенье на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

По прогнозам, завтра в Харькове и области ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться в пределах +21…+27 ºС. Осадков в городе тоже не ожидается.