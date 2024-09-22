Прогноз погоды во Львовской области 23 сентября — синоптики предупреждают об опасности

Во Львовской области жара не отступит — синоптики предупреждают об опасности завтра
Прогноз погоды во Львове и области в понедельник, 23 сентября, предсматривает переменную облачность, однако осадков не ожидается. Сохраняется теплая и комфортная погода, которая будет колебаться в пределах +22...+27 °С.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода на Львовщине 23 сентября
Во Львовской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром будет слабый туман.
Ветер юго-восточный, ночью 2-5 м/с,
днем 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +6...+11 °С;
- днем +22...+27 °С.
Температура воздуха во Львове:
- ночью +8...+10 °С;
- днем +24...+26 °С.
Предупреждение о пожарной опасности
В понедельник, 23 сентября, по северной части территории предполагается высокая (4-й класс), по южной — средняя (3-й класс) пожарная опасность.
Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).
Напомним, метеорологи рассказали о последствиях вспышек на Солнце 22 сентября. По прогнозам, в воскресенье на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.
По прогнозам, завтра в Харькове и области ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться в пределах +21…+27 ºС. Осадков в городе тоже не ожидается.
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