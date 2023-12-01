На Львівщині спіймали співробітника митниці під час одержання хабаря
Правоохоронці затримали співробітника Львівської митниці під час отримання хабаря. Йдеться про державного інспектора Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Держмитслужби.
Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.
Що відомо про справу
Як стало відомо, він отримав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду сумою 38 тисяч доларів США.
"Підприємець здійснює свою діяльність на території України і неправомірна вигода призначалася за безперешкодне ввезення будівельних матеріалів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги", — пояснили у повідомленні.
Розслідування ДБР
Наразі співробітника митниці затримано. Вже вирішується питання щодо підозри та обрання для зловмисника запобіжного заходу.
Також слідчі Головного слідчого управління ДБР проводять досудове розслідування цієї справи.
Нагадаємо, працівники Хмельницького теруправління ДБР спільно з управлінням СБУ в Житомирській області повідомили про підозру адвокатесі-шахрайці з Житомира. За попереднім повідомленням, вона обіцяла фігуранту кримінального провадження за гроші "вирішити питання" з правоохоронцями.
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