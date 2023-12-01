На Львівщині спіймали співробітника митниці під час одержання хабаря

Викриття працівника Львівської митниці. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали співробітника Львівської митниці під час отримання хабаря. Йдеться про державного інспектора Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Держмитслужби.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

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Як стало відомо, він отримав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду сумою 38 тисяч доларів США.

Викриття працівника Львівської митниці. Фото: Офіс генпрокурора

"Підприємець здійснює свою діяльність на території України і неправомірна вигода призначалася за безперешкодне ввезення будівельних матеріалів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги", — пояснили у повідомленні.

Розслідування ДБР

Наразі співробітника митниці затримано. Вже вирішується питання щодо підозри та обрання для зловмисника запобіжного заходу.

Викриття працівника Львівської митниці. Фото: Офіс генпрокурора

Також слідчі Головного слідчого управління ДБР проводять досудове розслідування цієї справи.

Нагадаємо, працівники Хмельницького теруправління ДБР спільно з управлінням СБУ в Житомирській області повідомили про підозру адвокатесі-шахрайці з Житомира. За попереднім повідомленням, вона обіцяла фігуранту кримінального провадження за гроші "вирішити питання" з правоохоронцями.