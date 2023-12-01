Во Львовской области поймали сотрудника таможни во время получения взятки

Разоблачение работника Львовской таможни. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители задержали сотрудника Львовской таможни во время получения взятки. Речь идет о государственном инспекторе Управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Львовской таможни Гостаможслужбы.

Об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как стало известно, он получил от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере 38 тысяч долларов США.

Разоблачение работника Львовской таможни. Фото: Офис генпрокурора

"Предприниматель осуществляет свою деятельность на территории Украины и неправомерная выгода предназначалась за беспрепятственный ввоз строительных материалов на территорию Украины под видом гуманитарной помощи", — объяснили в сообщении.

Расследование ГБР

В настоящее время сотрудник таможни задержан. Уже решается вопрос о подозрении и избрании для злоумышленника меры пресечения.

Разоблачение работника Львовской таможни. Фото: Офис генпрокурора

Также следователи Главного следственного управления ГБР проводят досудебное расследование этого дела.

Напомним, работники Хмельницкого теруправления ГБР совместно с управлением СБУ в Житомирской области сообщили о подозрении адвокату-мошеннику из Житомира. По предварительному сообщению, она обещала фигуранту уголовного производства за деньги "решить вопрос" со стражами порядка.