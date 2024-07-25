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На Львівщині сталася нищівна ДТП — зіткнулися дві вантажівки

25 липня 2024 11:13
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Автотроща на Львівщині 25 липня — зіткнулися дві вантажівки
ДТП на Львівщині. Фото: Варта1
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У четвер вранці, 25 липня, близько 5:40 години, у Золочівському районі Львівської області трапилася дорожньо-транспортна пригода з участю двох вантажівок. Постраждали обидва водії.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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У четвер, 25 липня, о 05:45 рятувальники отримали повідомлення про зіткнення вантажних автомобілів MAN та DAF на трасі Львів-Тернопіль у селі Червоне, Золочівського району. Дорогу одразу перекрили, об'їзд відбувався через внутрішню дорогу в селі Червоне.

Використовуючи спеціальні інструменти, рятувальники деблокували водія автомобіля MAN та відключили акумуляторну батарею.

Внаслідок ДТП постраждав 64-річний водій автомобіля MAN. Чоловіка довелося вирізати з понівеченої кабіни. З травмами середньої важкості потерпілого госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона у Львові.

За попередніми даними, в нього діагностували політравму та перелом хребта. Також травмований 34-річний водій іншої вантажівки, у нього садна та забої. Йому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Наразі дорога вже відкрита для руху. Причини та обставини події встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo. Загинули двоє людей. 

Також ми писали, що у Словаччині потяг Будапешт — Прага зіткнувся з автобусом. Серед пасажирів були українці.

ДТП аварія Львівська область вантажівки

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