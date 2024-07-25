Авария во Львовской области 25 июля — столкнулись два грузовика

ДТП во Львовской области. Фото: Стража1

В четверг утром, 25 июля, около 5:40 часов, в Золочевском районе Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков. Пострадали оба водителя.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Детали аварии

В четверг, 25 июля, в 05:45 спасатели получили сообщение о столкновении грузовых автомобилей MAN и DAF на трассе Львов-Тернополь в селе Червоное, Золочевского района. Дорогу сразу перекрыли, объезд проходил через внутреннюю дорогу в селе Красное.

Используя специальные инструменты, спасатели деблокировали водителя автомобиля MAN и отключили аккумулятор.

В результате ДТП пострадал 64-летний водитель автомобиля MAN. Мужчину пришлось вырезать из изуродованной кабины. С травмами средней тяжести пострадавший госпитализирован в больницу святого Пантелеймона во Львове.

По предварительным данным, у него диагностировали политравму и перелом позвоночника. Также травмирован 34-летний водитель другого грузовика, у него ссадины и ушибы. Ему предоставили медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

В настоящее время дорога уже открыта для движения. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правохранителями.

Напомним, в Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем Renault Kangoo. Погибли два человека.

Также мы писали, что в Словакии поезд Будапешт – Прага столкнулся с автобусом. Среди пассажиров были украинцы.