На Львівщині сталася серйозна ДТП з потерпілими — деталі
У Львівській області на автодорозі Київ — Чоп поблизу села Дідилів відбулося зіткнення двох автомобілів. Відомо, що автопригода сталася у напрямку столиці.
Про це повідомляє Патрульна поліція Львівщини.
ДТП на трасі Київ — Чоп 7 січня
"На автодорозі Київ — Чоп біля села Дідилів у напрямку столиці відбулося зіткнення двох автомобілів", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок зіткнення є постраждалі.
У поліції уточнили, що рух на автодорозі перекритий повністю — на місці працюють усі необхідні служби.
Наразі патрульні скеровують рух:
- зі сторони населеного пункту Великосілки в напрямку міста Львів — через Красне та Жовтанці;
- зі сторони Малих Підлісок в напрямку Києва рух — через Жовтанці.
Там закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 січня, у Харкові сталася потрійна ДТП. На місці події працювали два відділення рятувальників, є постраждалі.
Крім того, правоохоронці повідомили про підозру водію, який на початку осені 2023 року скоїв смертельне ДТП у Голосіївському районі Києва. Він на великій швидкості протаранив автівку внаслідок чого жінка, яка перебувала за кермом, померла в лікарні.
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