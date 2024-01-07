Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині сталася серйозна ДТП з потерпілими — деталі arrow

На Львівщині сталася серйозна ДТП з потерпілими — деталі

7 січня 2024 17:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині сталася серйозна ДТП з потерпілими — деталі
Розтрощене авто внаслідок ДТП. Фото: Патрульна поліція Львівщини
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області на автодорозі Київ — Чоп поблизу села Дідилів відбулося зіткнення двох автомобілів. Відомо, що автопригода сталася у напрямку столиці

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівщини.

Читайте також:

ДТП на трасі Київ — Чоп 7 січня

"На автодорозі Київ — Чоп біля села Дідилів у напрямку столиці відбулося зіткнення двох автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок зіткнення є постраждалі.

У поліції уточнили, що рух на автодорозі перекритий повністю — на місці працюють усі необхідні служби.

Наразі патрульні скеровують рух:

  • зі сторони населеного пункту Великосілки в напрямку міста Львів — через Красне та Жовтанці;
  • зі сторони Малих Підлісок в напрямку Києва рух — через Жовтанці.

Там закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту. 

null
Скриншот допису Патрульної поліції Львівщини

Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 січня, у Харкові сталася потрійна ДТП. На місці події працювали два відділення рятувальників, є постраждалі. 

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру водію, який на початку осені 2023 року скоїв смертельне ДТП у Голосіївському районі Києва. Він на великій швидкості протаранив автівку внаслідок чого жінка, яка перебувала за кермом, померла в лікарні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі