На Львівщині сталася серйозна ДТП з потерпілими — деталі

Розтрощене авто внаслідок ДТП. Фото: Патрульна поліція Львівщини

У Львівській області на автодорозі Київ — Чоп поблизу села Дідилів відбулося зіткнення двох автомобілів. Відомо, що автопригода сталася у напрямку столиці.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівщини.

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"На автодорозі Київ — Чоп біля села Дідилів у напрямку столиці відбулося зіткнення двох автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок зіткнення є постраждалі.

У поліції уточнили, що рух на автодорозі перекритий повністю — на місці працюють усі необхідні служби.

Наразі патрульні скеровують рух:

зі сторони населеного пункту Великосілки в напрямку міста Львів — через Красне та Жовтанці;

зі сторони Малих Підлісок в напрямку Києва рух — через Жовтанці.

Там закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Скриншот допису Патрульної поліції Львівщини

Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 січня, у Харкові сталася потрійна ДТП. На місці події працювали два відділення рятувальників, є постраждалі.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру водію, який на початку осені 2023 року скоїв смертельне ДТП у Голосіївському районі Києва. Він на великій швидкості протаранив автівку внаслідок чого жінка, яка перебувала за кермом, померла в лікарні.