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На Львовщине произошло серьезное ДТП с пострадавшими — детали

7 января 2024 17:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине произошло серьезное ДТП с пострадавшими — детали
Разбитый автомобиль в результате ДТП. Фото: Патрульная полиция Львовщины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области на автодороге Киев — Чоп вблизи села Дидилов произошло столкновение двух автомобилей. Известно, что происшествие произошло в направлении столицы.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовщины.

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"На автодороге Киев — Чоп возле села Дидилов в направлении столицы произошло столкновение двух автомобилей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения есть пострадавшие.

В полиции уточнили, что движение на автодороге полностью перекрыто — на месте работают все необходимые службы.

Патрульные направляют движение:

  • со стороны населенного пункта Великоселки в направлении Львова — через Красное и Жовтанцы;
  • со стороны Малых Подлесок в направлении Киева движение — через Жовтанцы.

Там призвали учесть эту информацию при планировании маршрута.

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Скриншот поста Патрульной полиции Львовщины

Напомним, что в пятницу, 5 января, в Харькове произошло тройное ДТП. На месте происшествия работали два отделения спасателей, есть пострадавшие.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении водителя, который в начале осени 2023 года совершил смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева. Он на большой скорости протаранил автомобиль, в результате чего находившаяся за рулем женщина скончалась в больнице.

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