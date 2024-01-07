На Львовщине произошло серьезное ДТП с пострадавшими — детали

Разбитый автомобиль в результате ДТП. Фото: Патрульная полиция Львовщины

Во Львовской области на автодороге Киев — Чоп вблизи села Дидилов произошло столкновение двух автомобилей. Известно, что происшествие произошло в направлении столицы.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовщины.

Читайте также:

ДТП на трассе Киев — Чоп 7 января

"На автодороге Киев — Чоп возле села Дидилов в направлении столицы произошло столкновение двух автомобилей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения есть пострадавшие.

В полиции уточнили, что движение на автодороге полностью перекрыто — на месте работают все необходимые службы.

Патрульные направляют движение:

со стороны населенного пункта Великоселки в направлении Львова — через Красное и Жовтанцы;

со стороны Малых Подлесок в направлении Киева движение — через Жовтанцы.

Там призвали учесть эту информацию при планировании маршрута.

Скриншот поста Патрульной полиции Львовщины

Напомним, что в пятницу, 5 января, в Харькове произошло тройное ДТП. На месте происшествия работали два отделения спасателей, есть пострадавшие.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении водителя, который в начале осени 2023 года совершил смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева. Он на большой скорости протаранил автомобиль, в результате чего находившаяся за рулем женщина скончалась в больнице.