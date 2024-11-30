ДТП на трасі Київ-Чоп - водія буса звільнили від ув'язнення

ДТП на трасі. Фото: Нацполіція

У Львівській області судили водія мікроавтобуса, який вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Його звільнили від відбування покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Наприкінці серпня 2020 року на трасі Київ — Чоп водій мікроавтобуса Peugeot Boxer виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з тягачем Volvo зі спеціалізованим напівпричепом-цистерною через неуважність.

Внаслідок цього загинув один пасажир буса та ще троє травмувалися й мали тривалі розлади здоров’я. Потерпілі просили про призначення винуватцю аварії мінімального покарання.

Рішення суду

Обвинувачений під час судового засідання визнав свою провину та розповів, що відшкодував матеріальну та моральну шкоду потерпілим.

Суд призначив йому чотири роки в'язниці, але звільнив від відбування покарання, встановивши два роки іспитового терміну.

Нагадаємо, суд виніс вирок винуватцю смертельної аварії, яка сталася у Харкові. На момент вчинення ДТП йому було лише 16 років.

Також ми писали, що на Київщині на автодорозі зіткнулися п'ять автомобілів.