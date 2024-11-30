ДТП на трассе Киев-Чоп - водителя буса освободили от заключения

ДТП на трасі. Фото: Нацполиция

Во Львовской области судили водителя микроавтобуса, совершившего смертельное дорожно-транспортное происшествие. Его освободили от отбывания наказания.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В конце августа 2020 года на трассе Киев — Чоп водитель микроавтобуса Peugeot Boxer выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Volvo со специализированным полуприцепом-цистерной из-за невнимательности.

В результате погиб один пассажир буса и еще трое травмировались и имели длительные расстройства здоровья. Потерпевшие просили о назначении виновнику аварии минимального наказания.

Решение суда

Обвиняемый во время судебного заседания признал свою вину и рассказал, что возместил материальный и моральный ущерб потерпевшим.

Суд назначил ему четыре года тюрьмы, но освободил от отбывания наказания, установив два года испытательного срока.

Напомним, суд вынес приговор виновнику смертельной аварии, которая произошла в Харькове. На момент совершения ДТП ему было всего 16 лет.

Также мы писали, что на Киевщине на автодороге столкнулись пять автомобилей.