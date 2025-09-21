У Зимній воді на Львівщині стався вибух — що відомо

Місце подій. Фото: Нацполіція

У селі Зимна Вода на Львівщині стався вибух, який пошкодив житлові будинки та автомобілі. Правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

У селі на Львівщині прогримів вибух

Сьогодні, 21 вересня, близько 20:20 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про вибух у селі Зимна Вода Львівського району. Унаслідок події пошкоджені вікна житлових будинків, кілька автомобілів та огорожі, проте люди не постраждали.

На місці працюють вибухотехніки поліції Львівщини, слідчі, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2.

Правоохоронці встановлюють причини та деталі вибуху, а також вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

