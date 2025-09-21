Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На Львовщине произошел взрыв — полиция выясняет причину

На Львовщине произошел взрыв — полиция выясняет причину

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 22:58
В Зимней воде на Львовщине произошел взрыв — что известно
Место происшествия. Фото: Нацполиция

В селе Зимняя Вода на Львовщине произошел взрыв, который повредил жилые дома и автомобили. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.

Реклама
Читайте также:

В селе на Львовщине прогремел взрыв

Сегодня, 21 сентября, около 20:20 на спецлинию "102" поступило сообщение о взрыве в селе Зимняя Вода Львовского района. В результате происшествия повреждены окна жилых домов, несколько автомобилей и ограждения, однако люди не пострадали.

На месте работают взрывотехники полиции Львовщины, следователи, оперативники криминальной полиции и сотрудники других служб отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2.

Правоохранители устанавливают причины и детали взрыва, а также решают вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, на Кировоградщине задержали стрелка, который ранил двух полицейских.

А также в одном из районов Киева произошла массовая драка — правоохранители задержали правонарушителей.

взрыв полиция Львовская область расследование следствие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации