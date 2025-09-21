В Зимней воде на Львовщине произошел взрыв — что известно

Место происшествия. Фото: Нацполиция

В селе Зимняя Вода на Львовщине произошел взрыв, который повредил жилые дома и автомобили. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.

В селе на Львовщине прогремел взрыв

Сегодня, 21 сентября, около 20:20 на спецлинию "102" поступило сообщение о взрыве в селе Зимняя Вода Львовского района. В результате происшествия повреждены окна жилых домов, несколько автомобилей и ограждения, однако люди не пострадали.

На месте работают взрывотехники полиции Львовщины, следователи, оперативники криминальной полиции и сотрудники других служб отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2.

Правоохранители устанавливают причины и детали взрыва, а также решают вопрос о правовой квалификации события.

