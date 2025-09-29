У Львівській області в Стрийському районі стався землетрус

Вимірювання підземних поштовхів сейсмографом. Фото ілюстративне: кадр з відео

Увечері неділі, 28 вересня, на території Львівщини було зафіксовано землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Сейсмологи повідомили, що підземні поштовхи були зареєстровані о 21:46 у районі міста Стрий Стрийського району.

Про це повідомила пресслужба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині близько 4 кілометрів.

Епіцентр землетрусу. Фото: скриншот

Сейсмологи пояснили, що такі коливання належать до слабовідчутних і не становлять загрози для населення чи об’єктів інфраструктури.

Водночас спеціалісти попросили мешканців регіону, які могли відчути поштовхи, залишати повідомлення про свої спостереження. Ці дані допоможуть уточнити енергетичні параметри землетрусу та зробити подальші дослідження більш точними.

Нагадаємо, нещодавно в Китаї стався потужний землетрус, який призвів до серйозних руйнувань.

Також на Камчатці кілька днів тому стався землетрус силою 7,2 бала за шкалою Ріхтера.