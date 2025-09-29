У Львівській області в Стрийському районі стався землетрус

На Львівщині стався землетрус
Увечері неділі, 28 вересня, на території Львівщини було зафіксовано землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Сейсмологи повідомили, що підземні поштовхи були зареєстровані о 21:46 у районі міста Стрий Стрийського району.
Про це повідомила пресслужба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.
Епіцентр землетрусу знаходився на глибині близько 4 кілометрів.
Сейсмологи пояснили, що такі коливання належать до слабовідчутних і не становлять загрози для населення чи об’єктів інфраструктури.
Водночас спеціалісти попросили мешканців регіону, які могли відчути поштовхи, залишати повідомлення про свої спостереження. Ці дані допоможуть уточнити енергетичні параметри землетрусу та зробити подальші дослідження більш точними.
Нагадаємо, нещодавно в Китаї стався потужний землетрус, який призвів до серйозних руйнувань.
Також на Камчатці кілька днів тому стався землетрус силою 7,2 бала за шкалою Ріхтера.
