Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На Львівщині стався землетрус

На Львівщині стався землетрус

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 10:30
У Львівській області в Стрийському районі стався землетрус
Вимірювання підземних поштовхів сейсмографом. Фото ілюстративне: кадр з відео

Увечері неділі, 28 вересня, на території Львівщини було зафіксовано землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Сейсмологи повідомили, що підземні поштовхи були зареєстровані о 21:46 у районі міста Стрий Стрийського району.

Про це повідомила пресслужба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Реклама
Читайте також:

Львівщину сколихнув землетрус

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині близько 4 кілометрів.

null
Епіцентр землетрусу. Фото: скриншот

Сейсмологи пояснили, що такі коливання належать до слабовідчутних і не становлять загрози для населення чи об’єктів інфраструктури.

Водночас спеціалісти попросили мешканців регіону, які могли відчути поштовхи, залишати повідомлення про свої спостереження. Ці дані допоможуть уточнити енергетичні параметри землетрусу та зробити подальші дослідження більш точними.

Нагадаємо, нещодавно в Китаї стався потужний землетрус, який призвів до серйозних руйнувань.

Також на Камчатці кілька днів тому стався землетрус силою 7,2 бала за шкалою Ріхтера.

землетрус природа Львівська область прогнози катастрофа
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації