Во Львовской области в Стрыйском районе произошло землетрясение

На Львовщине произошло землетрясение
Вечером воскресенья, 28 сентября, на территории Львовщины было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера. Сейсмологи сообщили, что подземные толчки были зарегистрированы в 21:46 в районе города Стрый Стрый Стрыйского района.
Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
Львовскую область всколыхнуло землетрясение
Эпицентр землетрясения находился на глубине около 4 километров.
Сейсмологи объяснили, что такие колебания относятся к слабоощутимым и не представляют угрозы для населения или объектов инфраструктуры.
В то же время специалисты попросили жителей региона, которые могли почувствовать толчки, оставлять сообщения о своих наблюдениях. Эти данные помогут уточнить энергетические параметры землетрясения и сделать дальнейшие исследования более точными.
Напомним, недавно в Китае произошло мощное землетрясение, которое привело к серьезным разрушениям.
Также на Камчатке несколько дней назад произошло землетрясение силой 7,2 балла по шкале Рихтера.
