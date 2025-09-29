Во Львовской области в Стрыйском районе произошло землетрясение

Измерение подземных толчков сейсмографом. Фото иллюстративное: кадр из видео

Вечером воскресенья, 28 сентября, на территории Львовщины было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера. Сейсмологи сообщили, что подземные толчки были зарегистрированы в 21:46 в районе города Стрый Стрый Стрыйского района.

Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Эпицентр землетрясения находился на глубине около 4 километров.

Эпицентр землетрясения. Фото: скриншот

Сейсмологи объяснили, что такие колебания относятся к слабоощутимым и не представляют угрозы для населения или объектов инфраструктуры.

В то же время специалисты попросили жителей региона, которые могли почувствовать толчки, оставлять сообщения о своих наблюдениях. Эти данные помогут уточнить энергетические параметры землетрясения и сделать дальнейшие исследования более точными.

Напомним, недавно в Китае произошло мощное землетрясение, которое привело к серьезным разрушениям.

Также на Камчатке несколько дней назад произошло землетрясение силой 7,2 балла по шкале Рихтера.