На Львівщині невпинно зростає кількість хворих на кашлюк

На Львівщині стрімко зросла кількість хворих на кашлюк — лікарі дали поради
Від початку 2024 року на Львівщині зафіксували 242 випадки захворювання на кашлюк. Минулого року було лише 85 випадків, а у 2022 році взагалі один.
Про це розповіла головна державна санітарна лікарка у Львівській області Наталія Іванченко для Tvoemisto.tv у суботу, 11 травня.
Скільки хворих на кашлюк зареєстровано у Львівській області
Загалом від початку 2024 року зафіксували 242 випадки захворювання на кашлюк, з них 227 серед дітей до 17 років. За квітень цього ж року зареєстровано 120 випадків, за такий самий період у 2023 році було лише 7 хворих.
"Реальна кількість хворих є значно більшою, оскільки дорослі не завжди звертаються по медичну допомогу з тривалим кашлем, та й не завжди лікарі обстежують їх на кашлюк. Під час коронавірусу кашлюку було менше, а зараз знову спостерігається зростання", – зазначила лікарка.
Які симптоми кашлюку
Кашлюк — це інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні. Його часто плутають зі звичайною застудою. Йому притаманні такі симптоми, як слабкий кашель, температура, нежить.
"Класична форма кашлюка — це нападоподібний кашель. Ці напади наступають переважно вночі, повторюються 30-40 разів на добу. Також кашель може супроводжуватися блювотою, зупинкою дихання, слизом та навіть втратою свідомості", — йдеться у повідомленні.
Такий кашель може тривати вісім тижнів. Також кашлюк має ускладнення, як от пневмонія, рідше — судоми та ураження головного мозку. Чим менший вік хворого, тим небезпечніший для нього кашлюк.
Як не захворіти на кашлюк
Найкращий спосіб врятуватися від кашлюка — вакцинація. Вона передбачена Календарем профілактичних щеплень і проводиться безоплатно дитині у 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). Нещеплена вчасно дитина має більші ризики заразитися кашлюком.
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