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На Львівщині стрімко зросла кількість хворих на кашлюк — лікарі дали поради

11 травня 2024 18:35
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Львівщині невпинно зростає кількість хворих на кашлюк
Хвора дитина на огляді у лікаря. Фото: imagepointfr/Depositphotos
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Від початку 2024 року на Львівщині зафіксували 242 випадки захворювання на кашлюк. Минулого року було лише 85 випадків, а у 2022 році взагалі один.

Про це розповіла  головна державна санітарна лікарка у Львівській області Наталія Іванченко для Tvoemisto.tv у суботу, 11 травня.

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Скільки хворих на кашлюк зареєстровано у Львівській області

Загалом від початку 2024 року зафіксували 242 випадки захворювання на кашлюк, з них 227 серед дітей до 17 років. За квітень цього ж року зареєстровано 120 випадків, за такий самий період у 2023 році було лише 7 хворих.

"Реальна кількість хворих є значно більшою, оскільки дорослі не завжди звертаються по медичну допомогу з тривалим кашлем, та й не завжди лікарі обстежують їх на кашлюк. Під час коронавірусу кашлюку було менше, а зараз знову спостерігається зростання", – зазначила лікарка.

Які симптоми кашлюку

Кашлюк — це  інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні. Його часто плутають зі звичайною застудою. Йому притаманні такі симптоми, як слабкий кашель, температура, нежить.

"Класична форма кашлюка — це нападоподібний кашель. Ці напади наступають переважно вночі, повторюються 30-40 разів на добу. Також кашель може супроводжуватися блювотою, зупинкою дихання, слизом та навіть втратою свідомості", — йдеться у повідомленні.

Такий кашель може тривати  вісім тижнів. Також кашлюк має ускладнення, як от пневмонія, рідше — судоми та ураження головного мозку. Чим менший вік хворого, тим небезпечніший для нього кашлюк.

Як не захворіти на кашлюк

Найкращий спосіб врятуватися від кашлюка — вакцинація. Вона передбачена Календарем профілактичних щеплень і проводиться безоплатно дитині у 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). Нещеплена вчасно дитина має більші ризики заразитися кашлюком.
 

Раніше ми писали, що у Києві та області зареєстрували пʼять випадків захворювання на вірусний гепатит А. Медики виявили інфекцію в працівників одного із закладів торгівлі та їх родичів.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України затвердили список хвороб, згідно з яким людину можуть визнати придатною або непридатною до служби. Серед хвороб, які звільняють від мобілізації, — активний туберкульоз.

вакцинація
хвороба
Львівська область
лікарі
кашлюк
щеплення

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