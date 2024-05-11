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На Львовщине стремительно возросло количество больных коклюшем — врачи дали советы

11 мая 2024 18:35
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
На Львовщине постоянно растет количество больных коклюшем
Больной ребенок на осмотре у врача. Фото: imagepointfr/Depositphotos
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

С начала 2024 года на Львовщине зафиксировали 242 случая заболевания коклюшем. В прошлом году было всего 85 случаев, а в 2022 году вообще один.

Об этом рассказала главный государственный санитарный врач во Львовской области Наталья Иванченко для Tvoemisto.tv в субботу, 11 мая.

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Сколько больных коклюшем зарегистрировано во Львовской области

Всего с начала 2024 года зафиксировали 242 случая заболевания коклюшем, из них 227 среди детей до 17 лет. За апрель этого же года зарегистрировано 120 случаев, за такой же период в 2023 году было всего 7 больных.

"Реальное количество больных значительно больше, поскольку взрослые не всегда обращаются за медицинской помощью с длительным кашлем, да и не всегда врачи обследуют их на коклюш. Во время коронавируса коклюша было меньше, а сейчас снова наблюдается рост" , — отметила врач.

Какие симптомы коклюша

Коклюш – это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Его часто путают с обычной простудой. Ему присущи такие симптомы, как слабый кашель, температура, насморк.

"Классическая форма коклюша — это приступообразный кашель. Эти приступы наступают преимущественно ночью, повторяют 30-40 раз в сутки. Также кашель может сопровождаться рвотой, остановкой дыхания, слизью и даже потерей сознания" , — говорится в сообщении.

Такой кашель может длиться 8 недель. Также коклюш имеет осложнения, такие как пневмония, реже – судороги и поражения головного мозга. Чем меньше возраст больного, тем опаснее для него коклюш.

Как не заболеть коклюшем

Лучший способ спастись от коклюша – вакцинация. Она предусмотрена Календарем профилактических прививок и проводится бесплатно ребенку в 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки). Непривитый вовремя ребенок имеет большие риски заразиться коклюшем.

Ранее мы писали, что в Киеве и области зарегистрировали пять случаев заболевания вирусным гепатитом А. Медики обнаружили инфекцию у работников одного из заведений торговли и их родственников.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины утвердили список болезней, согласно которому человека могут признать пригодным или непригодным к службе. Среди болезней, освобождающих от мобилизации, активен туберкулез.

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Львовская область
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