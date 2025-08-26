На Львівщині за тиждень зафіксували понад 650 випадків COVID-19

Лабораторія. Фото ілюстративне: Pexels

У Львівській області зафіксовано зростання захворюваності на коронавірус. Лише за останній тиждень виявили 653 випадки COVID-19, серед них 168 — у дітей.

Про це Новини.LIVE розповіла генеральна директорка обласного центру контролю хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

Реклама

Читайте також:

На Львівщині стрімко росте захворюваність на коронавірус

Крім того, значно побільшало людей, які звертаються по медичну допомогу з симптомами застуди. Якщо тиждень тому таких звернень було близько 3900, то зараз їх кількість перевищила 5600. Лікарі також повідомляють про збільшення госпіталізацій та ускладнень у вигляді пневмонії.

Іванченко-Тімко наголошує, що підстав для паніки немає, однак варто подбати про профілактику. Вона закликала вакцинуватися щонайменше раз на рік як тих, хто ще не отримував щеплення, так і тих, хто має кілька доз.

"Захворів? Сиди вдома, сконтактуй з сімейним лікарем, варто пам'ятати про те, що якщо ми знаходимося в закритому приміщенні, бачимо людину, яка пчихає, кашляє, варто підійти на відстань близько одного метра, варто пам'ятати про гігієну рук, дотримання правил кашлюкового етикету, і якщо ми заходимо в заклад охорони здоров'я, варто одіти маску, таким чином ми зменшуємо ризик інфікувати себе і зменшуємо ризик інфікувати оточуючих в разі, якщо безпосередньо ми вже є інфіковані", — сказала лікарка.

Фахівці поки що не мають точної інформації, який саме штам коронавірусу циркулює на Львівщині. Водночас, за словами лікарів, область забезпечена лікарняними ліжками та киснем, тож система охорони здоров’я готова до збільшення кількості пацієнтів. Для порівняння: рік тому випадків COVID-19 було на Львівщині у два-три рази більше, ніж тепер.

Нагадаємо, науковці роз'яснили, чому влітку люди частіше хворіють на COVID навіть попри високу температуру на вулиці.

Також міністр охорони здоров'я України назвав кількість рідкісних хвороб, які були зафіксовані в країні.