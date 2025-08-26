На Львовщине за неделю зафиксировали более 650 случаев COVID-19

Лаборатория. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львовской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Только за последнюю неделю обнаружили 653 случая COVID-19, среди них 168 - у детей.

Об этом Новини.LIVE рассказала генеральный директор областного центра контроля болезней Наталья Иванченко-Тимко.

Кроме того, значительно увеличилось количество людей, которые обращаются за медицинской помощью с симптомами простуды. Если неделю назад таких обращений было около 3900, то сейчас их количество превысило 5600. Врачи также сообщают об увеличении госпитализаций и осложнений в виде пневмонии.

Иванченко-Тимко отмечает, что оснований для паники нет, однако стоит позаботиться о профилактике. Она призвала вакцинироваться минимум раз в год как тех, кто еще не получал прививки, так и тех, кто имеет несколько доз.

"Заболел? Сиди дома, сконтактируй с семейным врачом, стоит помнить о том, что если мы находимся в закрытом помещении, видим человека, который чихает, кашляет, стоит подойти на расстояние около одного метра, стоит помнитьпомнить о гигиене рук, соблюдение правил коклюшного этикета, и если мы заходим в учреждение здравоохранения, стоит надеть маску, таким образом мы уменьшаем риск инфицировать себя и уменьшаем риск инфицировать окружающих в случае, если непосредственно мы уже инфицированы", — сказала врач.

Специалисты пока не имеют точной информации, какой именно штамм коронавируса циркулирует на Львовщине. В то же время, по словам врачей, область обеспечена больничными койками и кислородом, поэтому система здравоохранения готова к увеличению количества пациентов. Для сравнения: год назад случаев COVID-19 было на Львовщине в два-три раза больше, чем теперь.

Напомним, ученые разъяснили, почему летом люди чаще болеют COVID даже несмотря на высокую температуру на улице.

Также министр здравоохранения Украины назвал количество редких болезней, которые были зафиксированы в стране.