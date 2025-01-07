Суд зобов’язав військкомат у Львові розглянути заяву студента про відстрочку

Внесення даних в реєстр "Оберіг". Фото: КМУ

Львівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов громадянина, який звернувся до суду через бездіяльність військового комісаріату щодо його заяви про відстрочку від мобілізації. Позивач є студентом денної форми навчання, що надає йому право на відстрочку відповідно до законодавства.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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ТЦК вимагало особистої присутності на розгляді документів

За матеріалами судової справи відомо, що позивач навчається у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. В липні 2024 року чоловік звернувся до ТЦК, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації

Позивач подав заяву та необхідні документи поштовим зв’язком, однак військовий комісаріат відмовився розглядати її, вимагаючи особистої присутності. Суд визнав такі дії протиправними, оскільки чинне законодавство дозволяє подавати документи в будь-який зручний спосіб, включаючи поштовий.

Суд зобов’язав військовий комісаріат розглянути заяву позивача по суті та прийняти рішення щодо надання відстрочки або вмотивованої відмови. У решті вимог, зокрема щодо зобов’язання одразу надати відстрочку, позов було відхилено.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК після пройденої військово-лікарської комісії.

А на Прикарпатті суд вирішував чи була правомірною мобілізація заброньованого працівника.