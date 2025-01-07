Суд обязал военкомат во Львове рассмотреть заявление студента об отсрочке

Внесение данных в реестр "Оберег". Фото: КМУ

Львовский окружной административный суд частично удовлетворил иск гражданина, который обратился в суд из-за бездействия военного комиссариата относительно его заявления об отсрочке от мобилизации. Истец является студентом дневной формы обучения, что дает ему право на отсрочку в соответствии с законодательством.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали наЕдином государственном реестре судебных решений.

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ТЦК требовало личного присутствия на рассмотрении документов

По материалам судебного дела известно, что истец учится в Дрогобычском государственном педагогическом университете имени Ивана Франко. В июле 2024 года мужчина обратился в ТЦК, чтобы получить отсрочку от призыва по мобилизации

Истец подал заявление и необходимые документы почтовой связью, однако военный комиссариат отказался рассматривать его, требуя личного присутствия. Суд признал такие действия противоправными, поскольку действующее законодательство позволяет подавать документы любым удобным способом, включая почтовый.

Суд обязал военный комиссариат рассмотреть заявление истца по существу и принять решение о предоставлении отсрочки или мотивированного отказа. В остальных требованиях, в частности относительно обязательства сразу предоставить отсрочку, иск был отклонен.

Напомним, в Ивано-Франковской области судили мужчину, который не явился в ТЦК после пройденной военно-врачебной комиссии.

А на Прикарпатье суд решал была ли правомерной мобилизация забронированного работника.