На Львівщині студентам-першокурсникам влаштували "посвяту" з побиттям — реакція поліції

Студент-першокурсник намагається закритися руками перед ударом. Фото: скриншот

На Львівщині в одному з гуртожитків старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу. Поліція відреагувала на інцидент, коли мережею почало ширитися відео знущань.

Про це повідомили у поліції Львіської області.

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На відео знято, як старші хлопці у боксерських рукавичках по черзі б’ють молодших в груди і в обличчя, після чого постраждалі не можуть стояти на ногах.

Інцидент стався пізно увечері в гуртожитку Червоненського вищого професійного училища, яке розташоване у селі Червоне Золочівського району Львівщини.

Студенти-старшокурсники влаштували своїм колегам з першого курсу так звану "посвяту", під час якої били їх. На відео видно, як старшокурсники у боксерських рукавичках з усієї сили завдають ударів кільком молодшим хлопцям — спершу у груди, а потім у голову.

По обличчях побитих хлопців видно, що їм дуже боляче і страшно, після кількох ударів вони присіли від болю.

Поліції вже відомі організатори "посвяти"

Директорка закладу Тетяна Салабай у коментарі виданню Zaxid.net сказала, що "не може зрозуміти такої жорстокості дітей". Вона додала, що після того, як побачила відео, повідомила поліцію, тепер справою мають займатися правоохоронці.

Начальник сектору дізнання Золочівського РВП Віталій Гудима повідомив, що наразі проводяться первинні слідчі дії – опитування учасників інциденту, встановлення обставин події. Ніякої додаткової інформації правоохоронці наразі не надають.

"За фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Усі учасники події встановлені. Досудове розслідування триває", — повідомили у поліції.

В поліції також додали, що з потерпілими працюють психологи.

Поліція відреагувала на побиття першокурсників. Фото: скриншот

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