На Львовщине студентам-первокурсникам устроили "посвящение" с избиением — реакция полиции

Студент-первокурсник пытается закрыться руками перед ударом. Фото: скриншот

Во Львовской области в одном из общежитий старшекурсники жестоко избили студентов первого курса. Полиция отреагировала на инцидент, когда сетью начало распространяться видео издевательств.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Читайте также:

Избиение первокурсников во Львовской области

На видео снято, как старшие парни в боксерских перчатках по очереди бьют младших в грудь и лицо, после чего пострадавшие не могут стоять на ногах.

Инцидент произошел поздно вечером в общежитии Червоненского высшего профессионального училища, расположенного в селе Червоное Золочевского района Львовщины.

Студенты-старшекурсники устроили своим коллегам с первого курса так называемое "посвящение" во время которого избивали их. На видео видно, как старшекурсники в боксерских перчатках изо всех сил наносят удары нескольким младшим ребятам — сначала в грудь, а затем в голову.

По лицам избитых ребят видно, что им очень больно и страшно, после нескольких ударов они присели от боли.

Полиции уже известные организаторы "посвящения"

Директор заведения Татьяна Салабай в комментарии изданию Zaxid.net сказала, что "не может понять такой жестокости детей". Она добавила, что после увидения видео сообщила полицию, теперь делом должны заниматься правоохранители.

Начальник сектора дознания Золочевского РПП Виталий Гудыма сообщил, что сейчас проводятся первичные следственные действия – опрос участников инцидента, установление обстоятельств происшествия. Никакой дополнительной информации правоохранители пока не предоставляют.

"По факту следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет. Все участники происшествия. установлены. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в полиции.

В полиции также добавили, что с потерпевшими работают психологи.

Полиция отреагировала на избиение первокурсников. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Одессе правоохранители задержали мужчину, который до смерти избил горожанина. Охранник автостанции заподозрил потерпевшего в краже денег и нанес тяжкие телесные повреждения.