У Жидачеві троє студентів вчиняли серійні напади на підлітків — як покарав їх суд

Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: depositphotos

У Жидачеві Львівської області троє студентів місцевих навчальних закладів вчиняли напади на підлітків. Суд відправив розбійників за ґрати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що фігурантам справи є троє неповнолітніх студентів. Двоє з обвинувачених навчалися в Жидачівському професійному ліцеї, а третій — у Ходорівській філії технічного коледжу.

Перший напад стався 27 серпня 2024 року, коли під час суперечки один зі студентів поранив підлітка пневматичним пістолетом, а другий розбризкав йому в обличчя перцевий газ. Після чого розбійники втекли з місця події.

Другий випадок трапився 12 грудня 2024 року в Ходорові. Троє студентів напали на підлітка, коли той вийшов з їхнього авто після того, як попросив підвезти. Нападники побили його і забрали телефон, сигарети та інші речі.

На суді студенти розкаялись, вибачились та відшкодували потерпілому матеріальну шкоду на суму майже 9 тисяч гривень.

Рішення суду

Під час ухвалення рішення, суд взяв до уваги попередні умовні вироки фігурантів за побиття та крадіжки. Один з обвинувачених отримав три роки в'язницы, інші двоє — по п’ять років.

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